Hybrid-Cloud für Unternehmen einfach gemacht mit hochwertigem BigTec-Bündel und zugehörigen Value Added Services

Die Exclusive Group, ein Value Added Services und Technologie-Unternehmen (VAST), stellte heute NuMeRu vor, ein umfassendes Lösungsbündel für die Transformation von Rechenzentren mit Services und Go-To-Market-Support für BigTec-Channel-Partner. Das integrierte NuMeRu Rechenzentrumspaket vereinfacht die Migration von bestehenden Rechenzentren. Es schafft neue Chancen für Partner, um Kunden von der Hybrid-Cloud für Unternehmen mit schneller ROI und kostengünstiger Finanzierung zu überzeugen. NuMeRu ein schlüsselfertiges Lösungspaket mit marktführenden Angeboten von Nutanix, Mellanox und Rubrik, das disruptive Technologien der nächsten Generation sowie erstklassige technische und professionelle Services mit einem breiten Angebot an Finanzierungsoptionen und sofort umsetzbaren Marketingkampagnen kombiniert.

"NuMeRu orientiert sich an den offenen Standards aufstrebender Anbieter, die Wert auf Interoperabilität legen, statt Kunden an proprietäre Technologie zu binden. Um den Erfolg unserer Partner zu maximieren, haben wir das Produkt um spezielle Technologie-, Finanz- und Marketingressourcen erweitert", erläuterte Martin Bichler, BigTec Vendor Manager (EMEA APAC). "NuMeRu ist ein vollständig integriertes Paket unter dem Dach eines einzigen, umfassenden Serviceangebots. Es ist mehr als die Summe seiner einzelnen Teile, denn es ermöglicht eine einfache, zusätzliche Integration in andere Lösungen des BigTec-Portfolios, um Abschlüsse zu optimieren und die Kundenbindung zu maximieren."

NuMeRu setzt sich aus eigenständigen, marktführenden Lösungen zusammen. Als einheitliches Ganzes bilden diese die Grundlage für die Transformation des Rechenzentrums und eine flexible, skalierbare Basis für die unterstützte Hybrid-Cloud eines Unternehmens.

Nutanix (Nu) Die weltweit modernste, hyperkonvergente Rechner-, Virtualisierungs- und Storage-Plattform

Mellanox (Me) Flexibles, SDN-basiertes Ethernet-Cloud-Networking für atemberaubende Leistung des Rechenzentrums

Rubrik (Ru) Eine einzigartige cloudbasierte Datenmanagementlösung für Backup, Recovery, Recherche und Analytik ohne Verzögerung



Das Servicepaket für NuMeRu wird von PASSport Global Services, einem Geschäftsbereich der Exclusive Group, mit abgestuften Serviceleveln und weiteren technischen sowie fachlichen Leistungen angeboten, die zusätzliche Einnahmemöglichkeiten für Partner darstellen. Exclusive Capital bietet flexible Finanzierungs- und Leasingpläne, um Erwerbskosten zu streuen und Einkaufsbeschränkungen zu überwinden.

"Wir sind überzeugt, dass das NuMeRu-Paket die hohe Nachfrage nach Lösungen erfüllt, die echte Cloud-Erfahrung mit den hohen Datenschutz eines Unternehmensrechenzentrums bieten, ohne die Auswahlmöglichkeiten von Plattform, Hypervisor und Integration der Hybrid-Cloud einzuschränken", erklärt Jan Ursi, Senior Director Channel OEM von Nutanix.

"IT-Abteilungen suchen händeringend nach Möglichkeiten zur Verwaltung ihrer Daten, bei denen sie auf die ineffizienten Lösungen einer überalterten Infrastruktur verzichten können", ergänzte Head of Sales, EMEA von Rubrik. "Mit der Datenverwaltungslösung von Rubrik können BigTec-Partner ihren Kunden eine einfache und schnelle Methode zur Verwaltung sämtlicher Daten auf einer Plattform bieten."

"Alle hyperkonvergenten Systeme und disruptiven Rechenzentrumstechnologien benötigen ein schnelles und zuverlässiges Netzwerk", sagte Darrin Chen, VP Worldwide Channels von Mellanox. "Unsere Spectrum Switches bilden dieses grundlegende, einfache und nachhaltige Netzwerk, um das Potenzial von Nutanix, Rubrik und anderen Anbietern im BigTec-Portfolio zu maximieren."

"Die Übernahme der Hybrid-Cloud ist eine fantastische Chance. NuMeRu gewährleistet, dass alle Channel-Partner ihren Kunden eine überzeugende Lösung bieten, mit der sie das Risiko einer RZ-Transformation vermeiden und mehr Agilität, Skalierbarkeit und weitere Vorteile erzielen", erläuterte Barrie Desmond, COO der Exclusive Group. "NuMeRu unterstreicht zudem den strategischen Wert des Anbieterportfolios von BigTec, das für außergewöhnliches weltweites Wachstum in unserer Partnergemeinschaft sorgt."

