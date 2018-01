Freiburg (ots) - Wagenknechts Vorstoß läuft ins Leere, was auch daran liegt, dass die Führungsleute der Linkspartei völlig zerstritten sind. Ihnen fehlt die Kraft, aus der Linkspartei und Teilen von SPD sowie der Grünen etwas Neues aufzubauen. Was aktuell eine bloße Chimäre ist, muss aber nicht falsch sein. Oder anders gesagt: Welchen Zuspruch gäbe es für die neue Formation, für eine parteiübergreifende linke Bewegung? Und welche Rolle könnte sie für eine lebendige Demokratie spielen?" http://mehr.bz/khsl12



