Golden, Colorado (ots/PRNewswire) - Die Medical Affairs Professional Society (MAPS), wichtigster gemeinnütziger, weltweiter Zusammenschluss von Fachkräften des Medizinbereiches, gibt die sofortige Berufung von Dr. Ornah Levine-Dolberg als Gründungspräsidentin für die Region EMEA bekannt. Dr. Levine-Dolberg wird die konzentrierten Bemühungen von MAPS in der Region Europa/Mittlerer Osten/Afrika (EMEA) leiten und dafür einstehen, dass Vision und Mission von MAPS in allen Initiativen der Region umgesetzt werden.



Weitere Informationen über MAPS erhalten Sie unter www.medicalaffairs.org und verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn (h ttps://www.linkedin.com/company/medical-affairs-professional-society- maps-/), um neueste Nachrichten, Quellen und Aktualisierungen zu erhalten.



Dr. Ornah Levine-Dolberg ist Vizepräsidentin und globale Leiterin des Medizinbereiches, Forschung und Entwicklung bei Glenmark Pharmaceuticals Sie kam im Jahre 2016 zu Glenmark, war im Hauptsitz in London für die Etablierung und Einführung von Global Medical Affairs zuständig und half dem Unternehmen bei der Umstellung von einem indischen Unternehmen mittlerer Größe zu globaler Präsenz mit Fachkompetenz in allen Aspekten der Entwicklung und Vermarktung von Medikamenten. Vor ihrer Zeit bei Glenmark war Dr. Levine-Dolberg Vizepräsidentin für den Bereich Medical Affairs Growth Markets bei Teva Pharmaceuticals. Dort trug sie dazu bei, ein Team von zwei Personen zu einer vollständig funktionierenden Abteilung mit mehr als 100 Mitarbeitern auszubauen.



"Wir freuen uns sehr, dass Ornah Levine-Dolberg die Herausforderung annimmt, erste Präsidentin für die Region EMEA zu werden. Wir bauen in dieser entscheidenden Region unser Angebot aus und arbeiten daran, Fachkräfte des Medizinbereiches einzubinden", erklärt Dr. Kirk Shepard, derzeit Globaler Präsident von MAPS. "Die bisherigen Beiträge von Ornah Levine-Dolberg als Mitglied des Leitungsausschusses waren von größtem Wert. Wir wissen, dass ihr Einsatz, MAPS zu einer wirklich globalen Organisation zu machen, nicht nur Fachleuten in der Region EMEA, sondern auf der ganzen Welt helfen wird."



Dr. Levine-Dolberg kommentierte dies mit den Worten: "Ich fühle mich geehrt, diese Position in einer Zeit interessanten Wachstums und der Möglichkeiten für MAPS und unsere Gemeinschaft der Fachkräfte aufzunehmen. Was mich bis jetzt an unserem Verband beeindruckt und dies von anderen Angeboten absetzt ist, dass die Organisation von Fachkräften des medizinischen Bereiches für Fachkräfte des medizinischen Bereiches entwickelt wird. Es gibt in diesem Verband einen ausgeprägten Gemeinschaftssinn, ein Familiengefühl, die allen ermöglichen, offen zu sein und sich über Probleme und Herausforderungen in Organisationen und Berufslaufbahn auszutauschen. Deswegen freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit unserer Führung und geschätzten Partnern um wertvolle Ressourcen zu schaffen, welche Praxisstandards dokumentieren und Anleitungen für deren Nutzung in der Praxis bereitstellen."



Über MAPS:



MAPS ist eine weltweite, gemeinnützige Vereinigung von Fachleuten des Medizinbereichs mit Mitgliedern aus mehr als 100 Unternehmen des Bereiches der Biowissenschaften und Unterstützern von Organisationen des medizinischen Bereiches. Das Ziel besteht darin, den Berufsbereich der Medizin voranzubringen und seinen Einfluss in den Biowissenschaften zu vergrößern. Dies geschieht durch:



- Förderung von Exzellenz in allen Funktionen des Medizinbereichs - Entwicklung von Richtlinien zur Unterstützung von Branchenstandards und Best Practices - Fürsprache aus Sicht des Medizinbereichs - Schulung und Förderung professioneller Zusammenarbeit, welche die Praxis des Medizinbereiches unterstützt



OTS: Medical Affairs Professional Society newsroom: http://www.presseportal.de/nr/129276 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_129276.rss2



Pressekontakt:: Travis Hege Tel.: +1 303.495.2073 E-Mail: thege@medicalaffairs.org Related links: Informationen zur Mitgliedschaft bei MAPS: http://www.medicalaffairs.org/membership/ MAPS eCademy: http://www.medicalaffairs.org/ecademy/ Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628749/Medical_Affairs_Profes sional_Society_Orna_Levine_Dolberg.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/627039/MAPS_Logo.jpg