Höhere Produktionskosten durch Zölle kann keiner der deutschen Autohersteller in Amerika gebrauchen. Genau dies befürchten sie aber, sollten die Verhandlungen um die Zukunft der Freihandelszone Nafta scheitern.

Das Autojahr 2018 startet für die deutschen Hersteller auf dem bedeutenden US-Markt mit einer Mischung aus Alarmstimmung und Zuversicht. Zu Beginn der Branchenmesse in Detroit betonten die Konzerne, viel Geld in den Vereinigten Staaten in die Hand nehmen zu wollen. Wichtig für die geplanten Investitionen sei aber ein Festhalten der USA am Freihandelsabkommen Nafta.

VW, BMW und Daimler setzen darauf, dass sie gegen den zuletzt etwas schlechteren Absatztrend wieder mehr Autos verkaufen. Auf die Kunden könnten im Fall eines Nafta-Endes jedoch auch höhere Preise zukommen, sollten die Gespräche zur Freihandelszone scheitern.

"2017 haben die deutschen Hersteller im Nafta-Raum erstmals mehr als 1,4 Millionen Autos gefertigt", sagte der Chef des Branchenverbands VDA, Matthias Wissmann, in der US-Industriemetropole. Das sei ein Plus von 11 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewesen. "Der Großteil (56 Prozent) davon wurde in US-Werken produziert. (...) Die USA sind also nicht nur ein strategisch wichtiger Markt, sondern zunehmend auch ein bedeutender Produktionsstandort." Und 40 Prozent der Wagen, die die Deutschen dort herstellen, würden auch in den USA selbst verkauft.

Angesichts der Drohungen von US-Präsident ...

