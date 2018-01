DETROIT (dpa-AFX) - In Detroit geht an diesem Dienstag die erste große Automesse des Jahres weiter. Bei der Branchenschau in der US-Industriestadt zeigen auch deutsche Hersteller Neuheiten. Ihr Verband rechnet damit, dass die Autobauer ihren Anteil am US-Markt 2018 ausbauen können. Im vergangenen Jahr gelang den Deutschen bereits eine leichte Steigerung von 7,6 auf 7,9 Prozent. Die Gesamtlage in der wichtigen Absatzregion Nordamerika dürfte aber schwieriger werden - auch angesichts der Sorgen um ein mögliches Ende des Freihandelsabkommens Nafta.

Nachdem unter anderem der Volkswagen -Konzern, Daimler und BMW zum Auftakt der "North American International Auto Show" (NAIAS) am Montag neue Modelle vorgestellt hatten, stehen nun noch Termine etwa beim deutschen Zulieferer ZF, bei der US-Marke Jeep und beim französischen Reifenhersteller Michelin an. Im Anschluss an die Pressetage können vom 19. Januar an dann auch private Besucher durch die Ausstellung gehen. Die NAIAS läuft noch bis zum 28. Januar./jap/DP/he

