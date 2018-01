Haustür zu, Schlüssel weg. Kriminelle sollen aus dieser misslichen Lage von Kunden Profit geschlagen haben. Betreiber eines Schlüsseldienstes müssen sich in Kleve vor Gericht verantworten - einer nicht zum ersten Mal.

Überflüssige und schlampige Arbeiten, überteuerte Anfahrten, überzogene Rechnungen - ein bundesweit tätiger Schlüsseldienst aus Geldern am Niederrhein soll seine Kunden systematisch ausgenommen haben. Gegen die beiden 57 und 39 Jahre alten Betreiber beginnt am Dienstag (16.1.) in Kleve der Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen bandenmäßigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...