Bielefeld (ots) - Bielefeld. Der neue gewählte Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe, hat sich für mehr kulturelle Vielfalt in Deutschen Städten ausgesprochen. "Unser Städte müssen bunter werden, auch Menschen aus anderen Ländern müssen hier ein Zuhause finden", sagte Lewe im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Montagausgabe). Der Oberbürgermeister von Münster fügte hinzu: "Der Aufbau und die Sicherung der europäischen Stadt mit Diversität und kultureller Vielfalt, die für alle attraktiv ist, bleibt ein zentrales Ziel." Der CDU-Politiker Lewe ist seit dem 1. Januar Präsident des Deutschen Städtetages.



