The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0039621724 QUEBEC PROV. 08/18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0206074871 PFBK SCHW.HYP. 13-18 579 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DZ1JGX3 DZ BANK IS.E.8094 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1ZX2 LB.HESS.THR.CARRARA02I/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB6019 LDSBK.SAAR IHS.601 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1346646737 LB.HESS.-THR. 16/18 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1346986752 BQUE F.C.MTL 16/18FLR MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1347607530 FEDERAT.CAISSES 16/18MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1347777531 LB.HESS.-THR. 16/18 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA XS1148081307 RABOBK NEDERLD 14/18 MTN BD02 BON NZD N

CA XFRA XS1169595854 PRUDENTIAL PLC 15/18 MTN BD02 BON GBP N

CA LLQD XFRA XS1169602148 LLOYDS BANK 15/18 FLRMTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1171472159 TORONTO-DOM. BK 2018 FLR BD02 BON GBP N

CA 8GX XFRA ES0158252033 LET'S GOW S.A.INH.EO 0,01 EQ01 EQU EUR N