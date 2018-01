The following instruments on XETRA do have their first trading day 16.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 16.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3SG0001464 TASMANIAN P. FINANCE 2026 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2G8472 MYBET HOLDING WLD.17/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2GSNQ2 KRED.F.WIED.18/25 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AAX2 DZ BANK CLN E.9417 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1D007 LBBW STUFENZINS 18/22 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2L7 LBBW STUFENZINS 18/23 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2M5 LBBW STUFENZINS 18/24 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2N3 LBBW STUFENZINS 18/25 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2P8 LBBW STUFENZINS 18/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2Q6 LBBW STUFENZINS 18/27 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB1M2R4 LBBW STUFENZINS 18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2TD7 NORDLB HPF.MTN18/28 BD01 BON EUR N

CA XFRA US045167EF60 ASIAN DEV. BK 18/21 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US045167EG44 ASIAN DEV. BK 18/28 MTN BD01 BON USD N

CA XFRA US29358QAH20 ENSCO 18/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US500769HR85 KRED.F.WIED.V.18/2022 DL BD01 BON USD N

CA XFRA XS1748432876 ZPG 18/23 BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1751357077 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN BD01 BON CAD N

CA XFRA XS1752440773 KRED.F.WIED.18/22 MTN LS BD01 BON GBP N

CA XFRA XS1753808929 EXOR 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1753814737 REN FIN. 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1755086607 BK NOVA SCOTIA 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1755108344 ISLANDSBANKI 18/24 FLRMTN BD02 BON EUR N

CA 1XNA XFRA CA9858441095 YNVISIBLE INTERACTIVE EQ00 EQU EUR N