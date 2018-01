FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 16.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 16.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

O7N XFRA GB00B11SZ269 VELOCYS PLC

6CJ XFRA GB0007365546 CARILLION PLC LS-,50

BF3 XFRA US0967611015 BOB EVANS FARMS DL-,01

5PC XFRA GI000A1171Y8 PCG ENTERTAINMENT LS-,001