FRANKFURT (dpa-AFX) - An der Frankfurter Börse wird am Dienstag mit einem vorsichtigen aber freundlichen Handelsstart gerechnet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex Dax rund zwei Stunden vor dem Auftakt auf 13 222 Punkte und damit um knappe 0,16 Prozent über seinem Schlusskurs zu Wochenbeginn. Er dürfte damit den eher positiven Vorgaben aus Asien folgen. Zentrales Thema dürfte aber die Entwicklung des Euro bleiben, der sich in der Nähe von 1,2260 US-Dollar vorerst eine Verschnaufpause gönnt.

Anleger warteten bereits auf die bevorstehende Berichtssaison, sagte Marktanalyst Ric Spooner vom Broker CMC Markets. Der dürftige Vortagshandel lasse daher nicht darauf schließen, dass die Zuversicht unter den Investoren an diesem Dienstag schnell zurückkommen werde. Am Nachmittag könnten dann neue Impulse aus New York kommen, wo am Montag feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde. Auch einige US-Unternehmensbilanzen wie etwa von der Großbank Citigroup werden dann erwartet./tih/jha/

ISIN DE0008469008

AXC0031 2018-01-16/07:24