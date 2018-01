Medienmitteilung

Baar-Zug, Schweiz, 16. Januar 2018

Partners Group veröffentlicht Marktausblick für 2018: 'Leveraging the winds of change'

Partners Group hat dessen Private Markets Navigator Report für 2018 veröffentlicht; dieser erläutert den mittelfristigen Ausblick und Anlagepräferenzen der Firma über sämtliche Anlageklassen hinweg.

Steffen Meister, Partner, Delegierter des Verwaltungsrats und Vorsitzender des Partners Group Relative Value Committee, sagt: "Da die Wahrscheinlichkeit einer Abweichung von unserem makroökonomischen Basisszenario von niedrigem, aber stetigem Wachstum nach wie vor steigt, konzentrieren wir uns auf Sektoren, die von globalen Megatrends profitieren und von denen wir glauben, dass sie langfristig attraktive Anlagemöglichkeiten bieten werden. Dazu gehören die digitale Transformation, die neue Art des Wohnens sowie des Konsums und die Energiewende."

Hier eine kurze Zusammenfassung der im 2018 Private Markets Navigator vorgestellten Perspektiven:

Private Equity: Im vergangenen Jahr beobachteten wir weiter, dass Qualitätsanlagen für rekordverdächtige Gewinnverhältnisse (Unternehmenswert/EBITDA-Multiples) gehandelt werden, mit steigenden Verkaufs-Multiples von 12x auf 15x. Einer der Faktoren, der diese Verlagerung auslöste, ist der Eintritt neuer Teilnehmer in den Private Equity Direktinvestmentmarkt mit niedrigeren Kapitalkosten. Für traditionelle Private Equity Manager bedeuten die hohen Bewertungen und die Wahrscheinlichkeit eines Multiple-Rückgangs, dass es nicht ausreicht, lediglich nach dem Prinzip 'buy smart' zu investieren. Stattdessen konzentrieren wir uns darauf, überzeugende Unternehmen in Wachstumssektoren zu finden, in denen wir proaktiv Mehrwert schaffen können.

Private Real Estate: Ein hohes Mass an zur Verfügung stehendem Kapital (Dry Powder) und die Suche nach Renditen treiben die Preise auf dem Immobilienmarkt weiter nach oben. Daher verlagern wir unseren Investitionsschwerpunkt weiter auf spezielle Situationen, die als 'Off-Market-Transaktionen' definiert sind, mit Hilfe derer verborgenes Potenzial freigesetzt werden kann. Im Hinblick auf spezifische Anlagethemen konzentrieren wir uns auf Vermögenswerte, die von den beiden Haupttrends profitieren, die den Immobilienmarkt prägen: technologische Verbesserungen, die die Nachfrage nach Logistikflächen generieren, und die neue Urbanisierung, die die Nachfrage nach modernen Büros und Wohnungen mit sich bringt.

Private Debt: Da das Kreditvolumen für Übernahmen ein neues Hoch erreicht hat, konzentrieren wir uns auf unsere Fähigkeit, flexibel zu bleiben und Direktfinanzierungslösungen aus einer Hand anbieten zu können, die durch aktives Portfoliomanagement für liquide Kredite erweitert werden. Vor dem Hintergrund, dass Private Equity Fonds in erheblichem Umfang investieren und die Anzahl an Private Equity Transaktionen, die eine Finanzierung erfordern, immer weiter steigt, ist die Nachfrage nach privaten Fremdkapitalfinanzierungen nach wie vor hoch. In Bezug auf die Risiko-Rendite-Profile bieten Private Debt Direktkredite angesichts ihrer maßgeschneiderten Charakteristik weiterhin eine zusätzliche Prämie im Vergleich zu liquiden Krediten und sind generell durch individualisierte Vertragswerke besser abgesichert.

Private Infrastructure: Das institutionelle Interesse an Infrastrukturinvestitionen zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung, was den Wettbewerb um Anlagen weiter anfacht und hohe Bewertungen unterstützt, während gleichzeitig die Renditeerwartungen gedämpft werden. Dies ist teilweise auf die Senkung der Renditehürden zurückzuführen, aber auch auf aggressivere Annahmen in Bezug auf die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Im Allgemeinen glauben wir jedoch, dass das höhere Risikoniveau bei den aktuellen Renditeerwartungen nicht angemessen reflektiert wird, insbesondere in einer Zeit, in der die Zinssätze in vielen Volkswirtschaften zu steigen scheinen. Dies macht es zu einem herausfordernden Investitionsumfeld, zeitgleich aber vorteilhaft für Portfolio-Realisierungen. Auf der Investmentseite bevorzugen wir die Entwicklung von Kerninfrastrukturanlagen oder den Ausbau von Infrastrukturplattformen in den Bereichen erneuerbare Energien, Kommunikation und Energieinfrastruktur, wo wir transformatives Wachstum sehen.

Sie können eine Kopie des Berichts unter folgendem Link herunterladen:(www.partnersgroup.com/research: http://www.partnersgroup.com/research)

