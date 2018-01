Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,2274 US-Dollar, nachdem sie am Montag bis auf 1,2297 Dollar gestiegen war. Das war der höchste Stand seit Dezember 2014. Auch zum Franken erreicht der Euro den höchsten Stand seit der Aufhebung des Mindestkurses von Anfang 2015. Am Dienstagmorgen verblieb die Gemeinschaftswährung ...

