Die britische Investmentbank Barclays hat Credit Suisse mit "Underweight" und einem Kursziel von 15,40 Franken in die Bewertung aufgenommen. Die neuen Ziele für 2019 und 2020 dürften nicht erreicht werden, wie auch manche Ziele für das laufende Jahr, schrieb Analyst Amit Goel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er rechnet mit einem Wachstumsschwund in der Vermögensverwaltung. Risiken für seine pessimistische Sicht wären eine Stärkung des US-Dollar gegenüber dem Franken und steigende Zinsen./ag/ck Datum der Analyse: 15.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2018-01-16/08:03

ISIN: CH0012138530