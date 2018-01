Hamburg (ots) - Der NDR hat einen starken Rückhalt bei den Menschen im Norden. 83 Prozent vertrauen dem NDR, 88 Prozent bewerten den NDR als glaubwürdig und 90 Prozent finden, dass der NDR der Sender für Norddeutschland ist. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Instituts GfK Media and Communication Research. Von 23 abgefragten Firmen, Einrichtungen und Institutionen kommt bei der Frage, wem sie "voll und ganz" bzw. "eher" vertrauen, im Norden nur die Polizei mit 84 Prozent Zustimmung auf einen noch höheren Wert als der NDR. Auftraggeber der jährlich durchgeführten Trendbefragung ist der NDR.



NDR Intendant Lutz Marmor: "Ich freue mich über die erneuten Spitzenwerte für den NDR. Sie sind eine schöne Bestätigung unserer tagtäglichen Arbeit."



Die Eigenschaften des NDR mit den höchsten Zustimmungswerten sind "freundlich" (94 Prozent), "aktuell" (93 Prozent), "informativ" (92 Prozent), "regional" (90 Prozent) und "sachlich" (88 Prozent). "Der NDR ist "sein Geld wert" finden so viele Menschen im Norden wie in der letzten Befragung: 68 Prozent. Die Aussagen "Der NDR hat sachkundige Reporter und Korrespondenten" (80 Prozent), "bringt alles über meine Region" (77 Prozent) und "vermittelt die Werte unserer Gesellschaft" (69 Prozent) werden ebenfalls stabil auf Vorjahresniveau bejaht. Die Zustimmung für "Der NDR spielt eine wichtige Rolle im kulturellen und gesellschaftlichen Leben" beträgt 70 Prozent.



Für die jährliche Trenduntersuchung hat GfK Media and Communication Research vom 4. September bis zum 5. November 2017 mehr als 3000 repräsentativ ausgewählte Erwachsene (ab 14 Jahren) in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg telefonisch interviewt.



Die Ergebnisse sind auch auf www.NDR.de veröffentlicht.



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Iris Bents Tel.: 040/4156-2304 Mail: i.bents@ndr.de







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse