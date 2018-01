Kommentar - Wolfgang Schäuble ist nicht am Ziel seiner Träume angekommen, denn still und heimlich hätte sich der Baden Württemberger sicherlich gewünscht am Ende seines politischen Lebens statt Bundestags- vielleicht eher Bundespräsident zu werden. Diesem Schritt stand Angela Merkel einst schon im Wege. Doch immerhin kommt ihm im Amt des Bundestagspräsidenten jetzt eine bedeutende Rolle ...

