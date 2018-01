Patrick Stahl: Herr Rohner, Sie leiten seit 2011 als Verwaltungsratspräsident die strategischen Geschicke der Credit Suisse. Wie ist die Credit Suisse langfristig aufgestellt?

Urs Rohner: Unsere langfristige Geschäftsstrategie zielt auf eine nachhaltige Wertschöpfung für unsere Aktionäre ab. Vor diesem Hintergrund haben wir Ende 2015 einen Dreijahresplan bekannt gegeben, der das globale Geschäft mit vermögenden Privatkunden ins Zentrum stellt. Bereits heute sehen wir, dass unser Ansatz Früchte trägt. Um ein Beispiel zu nennen, haben uns Kunden seit Anfang 2016 bis Ende des dritten Quartals 2017 über 64 Milliarden Franken Neugelder anvertraut. Darüber hinaus haben wir kontinuierlich unsere Kapitalbasis gestärkt und Altlasten konsequent abgearbeitet. Selbstverständlich gibt es noch einiges zu tun, bis Ende 2018 haben wir uns beispielsweise vorgenommen, unsere Kostenbasis nochmal signifikant zu senken.

Microsoft-Gründer Bill Gates machte bereits 1994 die provokante Aussage: "Banking is necessary, banks are not!" Wie gross ist Ihre Sorge, dass etablierte Banken den Internetgiganten wie Google, Facebook und Apple zum Opfer fallen werden?

Ich bin zuversichtlich, dass Unternehmen wie die Credit Suisse, die über mehr als 160 Jahre Erfahrung im Banking und Vermögensverwaltung verfügen, nicht so einfach zu ersetzen sind, wie es manchmal dargestellt wird. Zum einen wird oft unterschätzt, wieviel Kompetenz benötigt wird, um Kunden umfassend und regelkonform zu betreuen. Denn, Banking setzt neben Finanzmarkterfahrung auch die Fähigkeit voraus komplexe nationale und internationale Regelwerke umzusetzen. Zum anderen ist zu beachten, dass Vertrauen und Schutz von Kundendaten zu den Grundwerten im Banking gehören. Dies ist bei Internetunternehmen, deren Geschäftsmodelle letztlich auf der Vermarktung und Verkauf der Kundendaten aufgebaut sind, nicht im selben Umfang der Fall.

Die Digitalisierung hat klassische Branchen wie Medien, Reisen und Handel bereits durchgeschüttelt. Welche Innovationen im Fintech-Bereich werden Ihrer Ansicht nach die Finanzbranche am stärksten umwälzen?

Umwälzen ist doch etwas übertrieben. Innovation gehört heutzutage zum Geschäft, sei es im Banking oder anderswo. Digitale Innovation im Banking fokussierte zunächst auf eine Verbesserung der Kundenerfahrung, vor allem hinsichtlich der Zugänglichkeit der Bankdienstleistungen. Darauf folgte eine Innovationswelle im operationellen Bereich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...