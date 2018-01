DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Richtwerte für die Grundsteuerberechnung beschäftigen am Dienstag die Richter am Bundesverfassungsgericht. Seit mittlerweile 22 Jahren streiten Bund und Länder über eine Reform der Steuer, die Grundstückseigentümer zahlen müssen, wie AFP berichtet. Im Jahr 2014 erklärte der Bundesfinanzhof (BFH) die Vorschriften zur Erhebung der Grundsteuer wegen völlig veralteter Richtwerte ab 2009 für verfassungswidrig. Weil damit die Bescheide der Finanzämter seitdem nur vorläufigen Charakter haben, blicken die bundesweit 11.3000 Städte und Gemeinden nun mit Argwohn nach Karlsruhe. Dem Deutschen Städtetag zufolge ist die Grundsteuer mit 13 Milliarden Euro im Jahr eine der wichtigsten kommunalen Einnahmequellen. Allerdings stützt sich die Bewertung des zu versteuernden Grundvermögens auf Grundstückswerte, die im Jahr 1964 und für Ostdeutschland sogar im Jahr 1935 galten. Damit ist für den BFH klar, dass diese sogenannten Einheitswerte je nach Gebäudealter und Lage stark von den aktuellen Verkehrswerten abweichen und damit ungerecht sind. Dass sich der Streit über ein Reformmodell für die Besteuerung der bundesweit 35 Millionen Grundstücke so lange hinzieht, hat einen simplen Grund: Nach Angaben des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) führt jede Reform zwangsläufig zu erheblichen Umverteilungen zwischen Ländern, Kommunen und Grundstückseigentümern.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

11:00 GB/Siemens AG, Kapitalmarkttag Healthineers

11:55 US/Unitedhealth Group Inc, Ergebnis 4Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 4Q

Im Laufe des Tages:

-DE/Uniper SE, Fristende zur Aktien-Andienung im Rahmen der Fortum-Offerte

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 Verbraucherpreise Dezember (endgültig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,6% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +0,8% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+1,8% gg Vj -GB 10:30 Verbraucherpreise Dezember PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+3,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+3,1% gg Vj -US 14:30 Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: +18,5 zuvor: +18,0

AUSBLICK EUROPÄISCHE ANLEIHE-AUKTIONEN

Keine Auktionen angekündigt

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.797,50 0,32 Nikkei-225 23.951,81 1,00 Schanghai-Composite 3.418,69 0,24 INDEX zuletzt +/- % DAX 13.200,51 -0,34 DAX-Future 13.188,50 -0,33 XDAX 13.196,42 -0,33 MDAX 26.802,75 -0,48 TecDAX 2.653,28 -0,40 EuroStoxx50 3.611,81 -0,02 Stoxx50 3.235,85 -0,22 Dow-Jones 25.803,19 0,89 (12.01.) S&P-500-Index 2.786,24 0,68 (12.01.) Nasdaq-Comp. 7.261,06 0,68 (12.01.) EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,38% -16

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einem vorsichtigen Start rechnen Händler. Denn nach dem Feiertag an den US-Börsen beginnt nun erst richtig die Handelswoche. Daher dürften die Märkte bis zur Eröffnung in den USA eher zurückhaltend agieren. Im Fokus stehen fast nur die endgültigen Verbraucherpreise in Deutschland. Wie die finalen Daten ausfallen, werde über den Handelsverlauf bei Anleihen und damit auch beim Euro entscheiden, heißt es am Markt. Latenten Druck auf die Anleihemärkte erwarten Händler aber ohnehin nach einem Interview mit dem estnischen Notenbank-Chef Ardo Hansson. Er sagte, dass man bei den Anleihekäufen der EZB in einem Schritt auf null gehen könnte. Die langfristigen Renten-Futures rutschten am Montagabend bereits weiter ab. Die Renditen stiegen jedoch auf der ganzen Zinskurve, was sich in der deutschen Umlaufrendite knapp vor einem neuen Zweijahreshoch spiegelte. Der Euro legte entsprechend weiter zu und ist nur noch einen Tick entfernt von der nächstgrößeren Schwelle von 1,23 Dollar.

Rückblick: Kaum verändert - Der neuerliche Anstieg des Euro bremste die Börsen. Kursausschläge und Umsätze hielten sich aber meist in Grenzen, weil keine Impulse von der Wall Street wegen des US-Feiertages kamen. Der starke Euro lastete vor allem auf Aktien exportorientierter Unternehmen. Gesucht waren die als defensiv geltenden Versorgertitel, die im Schnitt um 0,3 Prozent zulegten und damit den zweitstärksten Sektor nach den Medienwerten stellten, die um durchschnittlich 0,7 Prozent stiegen. Vivendi, die am Freitag stark nachgegeben hatten, gewannen 2,7 Prozent. In London wurden nach der Pleite des Baukonzerns Carillion Aktien anderer Bau- und Infrastrukturunternehmen gekauft, die vom Wegfall des Konkurrenten profitieren könnten. Interserve stiegen um 2 Prozent, Kier um 3,5 Prozent, Serco um 7,4 Prozent und Costain um 1,1 Prozent. Andere Unternehmen werden jedoch nach dem Zusammenbruch von Carillion möglicherweise auf Außenständen sitzen bleiben oder anderweitige Einbußen erleiden. Dazu gehörte Balfour Beatty, deren Aktien um 3,3 Prozent fielen. Galliford büßten 7,3 Prozent ein. Die Carillion-Aktie war vom Handel ausgesetzt.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Schwächster Wert im DAX waren Lufthansa mit minus 4,2 Prozent. Die Luftfahrtbranche sei im vergangenen Jahr einer der großen Hausse-Gewinner gewesen, sagte ein Marktteilnehmer. Nun seien viele positive Impulse eingepreist und vom steigenden Ölpreis komme zunehmend Gegenwind. Die Gewinner im DAX wurden von Prosiebensat.1 (plus 1,9 Prozent) angeführt. "Der Kurs profitiert von der Spekulation, aktivistische Investoren könnten das Management zu mehr Effizienz drängen", erklärte ein Händler. Aber auch die Erwartung einer hohen Dividendenrendite stütze den Kurs. Gut kamen die vorläufigen Umsatzdaten von Schaeffler an, die Aktie legte um 1,6 Prozent zu. Dagegen wurde der Quartalsumsatz von Metro mit Enttäuschung aufgenommen. Für die Aktie ging es um 3,8 Prozent nach unten. Baader-Helvea sprach von einem Start ins Metro-Geschäftsjahr 2017/18, der etwas hinter ihren Erwartungen zurück geblieben sei.

XETRA-NACHBÖRSE

Kaum verändert haben sich deutsche Aktien gezeigt. Wegen der feiertagsbedingten Handelspause in den USA fehlten die Impulse von der Wall Street. Die Covestro-Aktie zeigte sich kaum verändert, nachdem das Unternehmen am frühen Abend mitgeteilt hatte, dass es sowohl 2017 als auch in diesem Jahr von der US-Steuerreform profitieren werde. Die Aktie habe allerdings seit November etwa 50 Prozent zugelegt, versuchte ein Händler die verhaltene Kursreaktion einzuordnen.

USA / WALL STREET (Freitag, 12.01.)

Freundlich - Alle drei wichtigen Börsenindizes sprangen auf neue Rekordstände - auch der Kleinwerteindex Russell 2000 markierte ein frisches Allzeithoch. Wenig inspirierende Quartalsausweise der beiden Großbanken JPM und Wells Fargo hinderten den Markt ebensowenig am Anstieg wie steigende Zinsfantasien. "Der Anstieg ist nicht mehr fundamentaler Natur", sagte ein Händler und sprach einfach von "Euphorie". Während der US-Einzelhandelsumsatz wie erwartet stieg, lieferten die Verbraucherpreise mehr Gesprächsstoff. Die wichtige Kernrate kletterte deutlicher als prognostiziert. Analysten brachten daraufhin für 2018 vier Zinserhöhungen ins Spiel, die Fed kalkuliert bislang mit drei. Die Zahlen von JP Morgane im Schlussquartal trafen bereinigt um Steuereffekte die Markterwartungen. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent. Anleger taten sich derweil schwer, die Geschäftszahlen von Wells Fargo einzuordnen. Der Finanzkonzern habe mit steigenden Kosten zu kämpfen, hieß es. Der Wert büßte 0,7 Prozent ein. Facebook fielen um 4,5 Prozent. CEO Mark Zuckerberg will künftig persönlichen Eintragungen von Familienmitgliedern und Freunden Vorrang vor geschäftlichen oder Nachrichten-Posts einräumen, auch wenn dies den Gewinn schmälert. Für Black Rock ging es um 3,3 Prozent nach oben. Das Beteiligungsunternehmen verbuchte Rekordzuflüsse.

Etwas stärker fiel die Reaktion auf die Inflationsdaten am Rentenmarkt aus. Dort fielen die Notierungen zunächst mit den Zinserhöhungsfantasien recht deutlich, anschließend erholten sich die Kurse aber wieder. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen stieg im späten Handel um einen Basispunkt auf 2,55 Prozent. Am kurzen Ende des Marktes kletterten die Renditen deutlicher, die Rendite zweijähriger US-Titel stieg erstmals seit der Finanzkrise 2008 über die Marke von 2,0 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.20 Uhr EUR/USD 1,2263 -0,0% 1,2265 1,2273 EUR/JPY 136,01 +0,3% 135,56 135,65 EUR/CHF 1,1820 +0,1% 1,1814 1,1816 GBP/EUR 1,1244 -0,0% 1,1250 1,1252 USD/JPY 110,91 +0,4% 110,53 110,55 GBP/USD 1,3788 -0,1% 1,3796 1,3807 Bitcoin BTC/USD 13.110,12 -5,1% 13.817,51 14.025,00

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 16, 2018 01:40 ET (06:40 GMT)

Der Dollar setzte seine Talfahrt am Montag fort. Der Euro näherte sich im Tageshoch dicht der Marke von 1,23 Dollar und kostete am Abend etwa 1,2270 Dollar. Gestützt wurde der Euro von EZB-Ratsmitglied Ardo Hansson. Der Este machte sehr deutlich, dass die EZB bei der begonnenen Normalisierung ihrer ultralockeren Geldpolitik keine Rücksicht auf einzelne Länder nehmen könne. Einen zu späten Ausstieg stufte er als "gefährlich" ein. Zudem plädierte er für einen Ausstieg aus den Anleihekäufen ohne Zwischenschritte direkt auf null.

Nach einem weiteren Dreijahreshoch zum Dollar hält der Euro am Morgen im asiatisch geprägten Geschäft inne, verharrt damit aber auf seinem erhöhten Niveau. "Eine Menge Kapital fließt derzeit aus den USA und dafür gibt es mehrere Gründe. Unter anderem wird von der EZB eine aggressivere Straffung der Geldpolitik erwartet", sagt ein Devisenhändler.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,53 64,81 +0,4% 0,23 +6,8% Brent/ICE 69,99 70,26 -0,4% -0,27 +5,1%

Die Ölpreise profitierten auch am Montag vom schwächeren Dollar und stiegen auf neue Dreijahreshochs. Die Umsätze waren wegen des US-Feiertags aber gering. Im Handel wurde erneut auf die außergewöhnliche hohe Anzahl von Long-Positionen, also Wetten auf steigende Preise, verwiesen. Der Markt konzentriere sich derzeit fast nur noch auf preistreibende Nachrichten und ignoriere die übrigen - wie z.B. die wieder anziehende US-Förderung, hieß es. Im elektronischen Handel verteuerte sich US-Leichtöl der Sorte WTI um 0,8 Prozent auf 64,81 Dollar. Brent stieg um 0,5 Prozent auf 70,20 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.340,63 1.340,16 +0,0% +0,47 +2,9% Silber (Spot) 17,33 17,36 -0,2% -0,03 +2,3% Platin (Spot) 996,00 997,00 -0,1% -1,00 +7,2% Kupfer-Future 3,25 3,25 +1,3% +0,04 -1,3%

Dank der Dollarschwäche kletterte der Goldpreis am Montag auf den höchsten Stand seit vier Monaten. Die Feinunze verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 1.340 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

INNENPOLITIK GIECHENLAND

In Griechenland hat ein weiterer Generalstreik das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt - aus Protest gegen eine Verschärfung des Streikrechts. In Athen wurde der öffentliche Nahverkehr am Montag eingestellt, in den Straßen der Hauptstadt kam es zu langen Staus. Vor dem Parlament, das gleich mehrere umstrittene Reformen verabschiedete, lieferten sich Demonstranten Auseinandersetzungen mit der Polizei. Das griechische Parlament beschloss eine ganze Reihe von Reformen.

INNENPOLITIK RUMÄNIEN

Nach nur sieben Monaten im Amt hat der rumänische Ministerpräsident Mihai Tudose seinen Rücktritt erklärt. Er trete wegen fehlenden Rückhalts in seiner Partei zurück, sagte Tudose.

DEUTSCHLAND KOALITIONSVERHANDLUNGEN

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat eine Nachverhandlung des Sondierungsergebnisses von Union und SPD entschieden abgelehnt. Dazu gebe es "keinen Anlass", sagte Söder.

Vor dem SPD-Sonderparteitag wirbt Parteichef Martin Schulz in den eigenen Reihen für eine Neuauflage der großen Koalition. In den Sondierungsgesprächen mit der Union sei "eine Menge an Verbesserungen" für die Menschen in Deutschland erzielt worden, sagt Schulz.

Der Landesvorstand der Berliner SPD hat indes gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt. Die SPD Berlin empfehle den Delegierten, beim Bundesparteitag am Sonntag in Bonn gegen die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zu stimmen, teilte der Landesverband am Montagabend mit.

KATALONIEN-KONFLIKT I

Die spanische Zentralregierung hat den abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont vor dem Versuch gewarnt, von seinem Brüsseler Exil aus zu regieren. In diesem Falle werde die Zentralregierung die direkte Kontrolle über die Region aufrechterhalten, sagte Ministerpräsident Mariano Rajoy in Madrid. Puigdemont müsse bei einer Amtseinführung in Barcelona "physisch" anwesend sein.

KATALONIEN-KONFLIKT II

Die Partei der ehemaligen katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und Artur Mas ist wegen illegaler Parteienfinanzierung in Barcelona verurteilt worden. Die liberal-konservative Partei CDC muss nun 6,6 Millionen Euro zurückzahlen, die sie von dem Bauunternehmen Ferrovial - "als Gegenleistung für die garantierte Erteilung einer bestimmten Anzahl öffentlicher Aufträge" erhalten hatte.

BEZIEHUNGEN EU-POLEN

Im Streit mit der EU über die Justizreformen in seinem Land setzt Polens neuer Außenminister Jacek Czaputowicz auf Gespräche mit Brüssel. "Wir werden auf den Dialog setzen, um diese Angelegenheit zu klären", sagte Czaputowicz. Er erwarte zudem eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs in der Frage.

ALLIANZ

Bei der Lebensversicherung sieht Allianz-Chef Oliver Bäte in der aktuellen Niedrigzinsphase keine Chance, Produkte mit einem Garantiezins anzubieten.

DT. BANK

ist mit neuen Zinsmanipulationsvorwürfen konfrontiert. Ein Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Colorado hat das Frankfurter Geldhaus sowie die sechs größten Banken Kanadas und zwei weitere internationale Institute in New York wegen der mutmaßlichen Manipulation eines kanadischen Referenzzinssatzes verklagt. Die Fire & Police Pension Association of Colorado reichte ihre Klage am Freitag vor dem Bezirksgericht in Manhattan ein.

VOLKSWAGEN

Die Luxussportwagentochter Lamborghini erzielte 2017 einen Rekordumsatz. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge stieg um gut 10 Prozent auf 3.815. Für dieses Jahr peilt Lamborghini weitere Zuwächse.

COVESTRO

profitiert sowohl 2017 als auch darüber hinaus von der US-Steuerreform. Das Unternehmen erwartet für das abgelaufene Jahr beim Konzernergebnis einen nicht zahlungswirksamen Sonderertrag von 85 Millionen Euro. Auch für 2018 sieht Covestro eine Entlastung.

FRANCOTYP-POSTALIA

Der Frankiermaschinenspezialist hat bei seinem Aktienrückkaufprogramm seit Oktober eigene Anteile im Wert von knapp 1,9 Millionen Euro erworben. 2,4 Prozent des Grundkapitals wurden zu einem Durchschnittskurs von 4,67 Euro pro Stück zurückgekauft.

RENAULT

hat 2017 das fünfte Jahr in Folge einen Absatzrekord erzielt. Renault verkaufte weltweit 8,5 Prozent mehr Autos, insgesamt 3,76 Millionen.

YOOX NET-A-PORTER

hat den Umsatz im vergangenen Jahr um knapp 12 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro gesteigert. Organisch lag der Zuwachs bei 17 Prozent. Damit erreichte das Unternehmen die im November gesenkte eigene Prognose. Im Schlussquartal stiegen die Nettoerlöse um knapp 7 Prozent auf 575 Millionen Euro.

RIO TINTO

Der Bergbaukonzern hat dank Rekordexporten von Eisenerz im Schlussquartal seine Jahresziele für 2017 erreicht und erwartet für 2018 weiterhin einen Anstieg der Eisenerzlieferung aus seinen westaustralischen Minen.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2018 01:40 ET (06:40 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.