FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10 YP9 KYG9884T1013
AB/FROM ONWARDS 16.01.2018 08:13 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YUZHOU PPTS CO.REGS HD-10 YP9 KYG9884T1013
AB/FROM ONWARDS 16.01.2018 08:13 CET