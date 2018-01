Innovative Initiative wird von sieben führenden Unternehmen der Ethernet-Branche unterstützt, weitere werden folgen.

Die Ethernet Alliance, ein globales Konsortium, das sich dem anhaltenden Erfolg und der Weiterentwicklung der Ethernet-Technologien verschrieben hat, gab heute die Zertifizierung der ersten 37 "Power over Ethernet (PoE)"-Produkte im Rahmen ihres neuen PoE-Zertifizierungsprogramms bekannt. Produkte von mehreren führenden Ethernet-Anbietern wurden an der University of New Hampshire InterOperability Laboratory (UNH-IOL) in Durham, N.H. getestet. Neu zertifizierte Produkte reichen von Evaluierungsboards auf Komponentenebene über Unternehmens-Switches für Power Sourcing Equipment (PSE) bis hin zu Stromquellen über Midspan-PoE-Systeme. Ausführliche Informationen zu zertifizierten Produkten finden Sie über das öffentliche Register des Programms unter http://bit.ly/EAPoE-CertifiedProducts.

Teilnehmer des PoE-Zertifizierungsprogramms der Ethernet Alliance sind Analog Devices, Inc., Cisco Systems, Inc., Hewlett Packard Enterprise Co., Huawei Technologies Co. Ltd., Microsemi Corporation, Philips Lighting NV, Sifos Technologies, Inc. und Texas Instruments; weitere Organisationen werden voraussichtlich rasch beitreten.

"Herstellerunabhängige Interoperabilität ist das Markenzeichen von Ethernet und eine wichtige Überlegung die Verbraucher setzen voraus, dass ihre Produkte funktionieren, während Akteure der Branche Wege suchen, um neue Kooperationsmöglichkeiten mit Unternehmen einzugehen, die zertifizierte Geräte anbieten", sagte Tam Dell'Oro, Gründer und CEO, Dell'Oro Group, Inc. "Der weltweite Markt für Ethernet-PoE-Switches wächst rasant in den nächsten fünf Jahren sollen 750 Millionen PoE-fähige Switches und hunderte Millionen von Geräten ausgeliefert werden. Da die Teilnehmer etwa 60 Prozent der weltweit ausgelieferten PoE-fähigen Switch-Ports repräsentieren, profitieren von diesem Programm sowohl die Endanwender als auch das Ethernet-Ökosystem. Verbraucher können beim Kauf von PoE-Lösungen größeres Vertrauen in die herstellerübergreifende Interoperabilität setzen und den Interessenvertretern der Industrie wurde ein wertvoller neuer Weg für den Aufbau entscheidender Geschäftsbeziehungen geebnet."

Das PoE-Zertifizierungsprogramm der Ethernet Alliance beinhaltet einen einfachen visuellen Hinweis zur Identifizierung von Produkten, die gemäß den Programmanforderungen zertifiziert sind. Das leicht lesbare Logo zeigt deutlich, welches PSE mit welchen Powered Devices (PD) zusammenfunktioniert, um die stabile Interoperabilität und zuverlässige Leistung zu gewährleisten, die das Ethernet ausmacht. Das Programm steht sowohl den Mitgliedern der Organisation als auch der Industrie offen und die Zertifizierung der ersten 37 Produkte zeigt, dass es bei den Endanwendern und dem Ethernet-Ökosystem immer mehr Akzeptanz findet.

Interessierte Organisationen, die Informationen zur Teilnahme am PoE-Zertifizierungsprogramm der Ethernet Alliance wünschen, besuchen bitte http://bit.ly/PoECertification. Verbraucher, die Einzelheiten zu zertifizierten PoE-Produkten suchen, besuchen das öffentliche Register unter http://bit.ly/EAPoE-CertifiedProducts.

Weitere Informationen über die Ethernet Alliance finden Sie unter http://www.ethernetalliance.org, folgen Sie @EthernetAllianc auf Twitter, besuchen Sie ihre Facebook-Seite oder treten Sie der LinkedIn-Gruppe der EA bei.

Über die Ethernet Alliance

Die Ethernet Alliance ist ein globales Konsortium, an dem System- und Komponentenanbieter, Branchenexperten sowie Fachleute aus Universitäten und Behörden beteiligt sind, die sich dem anhaltenden Erfolg und dem Ausbau der Ethernet-Technologien verschrieben haben. Die Ethernet Alliance führt Ethernet-Standards auf dem Markt ein, indem sie Aktivitäten unterstützt, die von der Entwicklung neuer Ethernet-Technologien bis hin zu Interoperabilitätspräsentationen und Schulungen reichen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180115005706/de/

Contacts:

Interprose Public Relations

Melissa Power, 401-454-1314

melissa.power@interprosepr.com