Der weiterhin steigende Kurs des Euro hat am Montag erneut für wenig Begeisterung am deutschen Aktienmarkt gesorgt. Der Leitindex Dax schloss mit einem Minus von 0,34 Prozent bei 13.200,51 Punkten und knüpfte damit an die durchwachsene Vorwoche an. Da die US-Börsen aufgrund des Feiertags "Martin Luther King Day" als Impulsgeber ausfielen, blieben auch die Handelsumsätze vergleichsweise übersichtlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...