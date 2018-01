Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag im vorbörslichen Handel etwas fester. Nach der seitwärts verlaufenen Vorwoche und dem leicht negativen Start in die aktuelle zeichnet sich damit zumindest für die Eröffnungsphase wieder ein leichter Aufwärtstrend ab. Da die US-Börsen am Vortag wegen eines Feiertags ...

Den vollständigen Artikel lesen ...