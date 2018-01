Mehr Miteinander - was ich mir für 2018 und Folgejahre wünsche: Keine Klassenfeindschaft mehr, dafür mehr Zusammenhalt in unserem ohnehin kleinen Land. Kein Polarisieren, sondern mehr Respekt füreinander. In Politik wie in Wirtschaft. Das Zusammenleben funktioniert auf Dauer nur, wenn jeder sein Auskommen hat und keine Gruppe aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird, weil die Gesellschaft, das sind wir alle. Vor Diskussionen, wie man Nichtarbeitsplatzbesitzer dafür bestrafen kann, dass sie keinen Arbeitsplatz haben, sollten diejenigen, die nach Strafen rufen, einmal ihren Arbeitsplatz aufgeben und ein paar Monate undercover ermitteln, wie schön es sich in der "sozialen Hängematte" der Nichtarbeitsplatzbesitzer lebt. Es ist nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...