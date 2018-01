Dass Roche mit auslaufenden Patenten zu kämpfen hat und die Generika- sowie Biosimiliar-Konkurrenz dem Konzern in Zukunft zusetzen wird, ist nicht neu. Dennoch betont CEO Severin Schwan im Interview mit der Financial Times diese Problematik und fordert "realistische Erwartungen" an das Geschäftsjahr 2018. Zuvor hatte sich bereits die Societe Generale im Rahmen einer Analystenstudie kritisch zum Dividendentitel geäußert.

