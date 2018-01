FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Covestro-Aktien dürften ihre Rekordrally am Dienstag fortsetzen: Auf der Handelsplattform Tradegate erreichten die Papiere des Kunststoffspezialisten am späten Vorabend mit 93,48 Euro einen neuen Rekordstand und lagen am Morgen um 1,2 Prozent über Xetra-Niveau.

Covestro rechnet mit einem deutlich positiven Effekt der US-Steuerreform. Für das zurückliegende Jahr solle er das Konzernergebnis um 85 Millionen Euro steigern, hieß es. Die Steuerquote, also das Verhältnis der Steuerzahlungen zum Gewinn, dürfte demnach bei 24 Prozent liegen. Bislang war man von 28 Prozent ausgegangen./ag/jha/

