FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Commerzbank hat die Einstufung für Hugo Boss nach vorläufigen Umsatzzahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Die Erlöskennziffern seien besser als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das erneut starke Quartal signalisiere, dass der Modekonzern zurück in der Erfolgsspur sei./edh/mis

Datum der Analyse: 16.01.2018

