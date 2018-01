Weißes Licht lässt sich nicht direkt erzeugen. Es entsteht stets aus einer Farbmischung: zum Beispiel aus der Kombination von roten, blauen und grünen LED-Chips (RGB) oder aus einer Kombination von blauem Licht und einem Konverter-Leuchtstoff. Weißes Licht für die Allgemeinbeleuchtung wird heute meist über Wellenlängenkonversion erzeugt, das heißt über einen blauen LED-Chip und einen Konverter-Leuchtstoff. Da die Energie des Lichts umgekehrt proportional zur Wellenlänge ist, hat kurzwelliges blaues Licht eine höhere Energie als beispielsweise das langwelligere gelbe Licht. Regt man geeignete Leuchtstoffe mit blauen LED-Chips an, wird ein Teil des höher energetischen blauen Lichts vom Leuchtstoff absorbiert und in niederenergetischere Strahlung umgewandelt, beispielsweise in gelbes oder rotes Licht. Das restliche blaue Licht und das erzeugte gelb/grüne oder rote Licht ergeben in der additiven Mischung dann weißes Licht. Das Konversionsmaterial lässt sich entweder direkt auf einen blau emittierenden LED-Chip aufbringen oder es wird in der LED-Vergussmasse aus Silikon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...