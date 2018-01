NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Bewertung der Innogy-Aktien mit "Underperform" und einem Kursziel von 32,30 Euro wieder aufgenommen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung des Ökostromerzeugers werde der Wiederaufbau des Anlegervertrauens einige Zeit dauern, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Darüber hinaus begründet der Experte seine negative Einschätzung mit dem mauen Gewinnwachstum, Dividendenstagnation bis 2020, schwacher Berechenbarkeit der Erträge sowie der hohen Bewertung im Vergleich zu Anleihen./ag/mis

Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN DE000A2AADD2

AXC0059 2018-01-16/09:06