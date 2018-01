Softbank Gründer Masayoshi Son investiert Geld aus dem größten Investmentfonds der Welt an Firmen. Bisher konnten sich 15 Start-ups weltweit über eine millionenschwere Investition freuen - zuletzt ein Berliner Start-up.

Der japanische Telekomkonzern Softbank investierte 460 Millionen Euro über seinen Fonds in das Berliner Start-up Mobil1. Nicht die erste Investition aus dem größten Technik-Investmentfonds der Welt. Masayoshi Son, Gründer von Softbank, legte das Geld seines Mobilnetzkonzerns und der Anleger in einen 100 Milliarden US-Dollar schweren Softbank Vision Fonds. Seitdem floss das Geld in Minderheitsbeteiligungen. In den ersten Monaten seines Bestehen habe der Vision Fund in diese 15 Technikfirmen investiert und laut Son bereits einen Gewinn von drei Milliarden Dollar erzielt.

15. Auto1

Softbank übernahm zuletzt mit der Investition von 460 Millionen Euro 20 Prozent des Online-Gebrauchtwagenhändlers Auto1. Das Unternehmen von Firmengründer Hakan Koc und Christian Bertermann ist dadurch mit 2,9 Milliarden Euro bewertet und zählt als zweitwertvollstes Start-up Europas. Der Softbank-Einstieg macht laut Koc einen Börsengang zunächst unnötig. Die Summe sei das, was wohl auch ein Aktienmarktdebüt gebracht hätte.

14. Compass

Im Dezember letzten Jahres kaufte sich Softbank mit 450 Millionen Dollar aus dem Vision Fund in das Unternehmen ein. "Compass" bietet Maklerin und Hausbesitzern eine technische Plattform für den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien an. Compass hat seinen Sitz in New York und möchte das Geld zum Expandieren nutzen.

13. Brain Corp

Das Unternehmen "Brain Corp" hat sich auf autonomes Fahren bei Robotern spezialisiert, die dann als industrielle Reinigungsmaschinen eingesetzt werden. Die verwendeten Systeme basieren auf künstlicher Intelligenz. In diese Idee investierte der Vision Fund im November 2017 114 Millionen Dollar.

12. Vir Biotechnology

Das Biotechunternehmen überzeugte die Investoren im Oktober 2017 mit ihrem plattformübergreifenden Ansatz. Der Vision Fund investierte 500 Millionen Dollar in "Vir Biotechnology". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...