Die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) die größte internationale Mitgliedsorganisation, die sich der Bekämpfung von Geldwäsche (Anti-Money Laundering AML) und Wirtschaftskriminalität widmet hat die Rekordzahl von weltweit 60.000 Mitgliedern erreicht.

"Die Zahl von 60.000 Mitgliedern erreicht zu haben, ist Zeugnis für den Einsatz und das Engagement für ständiges Lernen und die berufliche Weiterentwicklung unserer Mitglieder", so Tim McClinton, ACAMS President and Managing Director. "Nächstes Jahr liegt unser Schwerpunkt auf der Fortführung dieser Dynamik durch den Ausbau unserer Produktpalette, mit der wir aktuelle, wirksame und relevante Trainingsinhalte im Bereich AML und Wirtschaftskriminalität bieten möchten."

ACAMS mit Hauptsitz in Miami, Florida und weltweiten Niederlassungen, bietet das Studienmaterial und die CAMS-Zertifizierung in 11 Sprachen an und richtet lokale Chapter-Veranstaltungen in 29 Ländern aus. ACAMS hat seinen Marktanteil durch die steigende Zahl an CAMS-Zertifizierung in rapide wachsenden Regionen wie Asien und dem Nahen Osten erheblich gesteigert. Hue Dang, Leiter von ACAMS Asien, fügt hinzu: "Ich bin sehr stolz auf den Beitrag der asiatischen Mitgliedschaften zum Erreichen des Meilensteins von 60.000 Mitgliedern weltweit. Die Organisation in Asien hat durch das Wachstum von 8.000 Mitgliedern Ende 2016 auf über 22.000 Mitglieder zwölf Monate später, ihrerseits einen Durchbruch erzielt. Diese Progression ist in erster Linie Dank Taiwan, wo in der zweiten Jahreshälfte 2017 mehr als 10.000 neue Mitglieder hinzukamen."

Angela Salter, ACAMS Head of Europe and CIS, erklärt: "Der Wert eines starken beruflichen Netzwerks, Zugang zu Brancheninformationen und die Qualität des lokalen und internationalen Dialogs von dem unsere Mitglieder profitieren, darf im ständigen Kampf gegen Finanzkriminalität nicht unterschätzt werden." Sie fügte hinzu: "Die Begeisterung, Expertise und Leidenschaft, die Mitglieder in unsere Community einbringen, sind die Seele von ACAMS."

"Die Herausforderungen denen unsere Branche gegenübersteht, seien dies Internetkriminalität, Kryptowährungen, Fintech, Regtech, Menschenhandel, Risikobewertung oder Sanktionen, zeigen, dass es großen Bedarf an hoch qualifizierten Experten für die Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität gibt", so Kieran Beer, Director of Editorial Content and Editor-in-Chief of ACAMS' moneylaundering.com. "Der Anstieg der ACAMS-Mitgliederzahl zeigt, dass sich die Gemeinschaft zur Prävention von Finanzkriminalität an die Herausforderungen anpasst und gegenüber den Verbrechern die Nase vorn hat."

ACAMS wurde 2001 gegründet und bietet Ressourcen wie die Mitglieder-Website acams.org, auf der Diskussionsforen, Live-Chats, ACAMS moneylaundering.com, das Magazin ACAMS Today sowie Schulungsmöglichkeiten und der Zugang zu Webinaren geboten werden. ACAMS sponsert darüber hinaus Seminare, Konferenzen, Chapter Events und andere Möglichkeiten für AML-Spezialisten, sich online oder persönlich mit Gleichgesinnten weltweit zu vernetzen.

"Dies ist eine äußerst spannende Zeit für die AML-Community, in der die Branche ein dynamisches und nachhaltiges Wachstum erlebt", so Geoffrey Fone, ACAMS Vice President of Sales. "Unsere mannigfaltige Mitgliedschaft stammt aus den Bereichen Casinos, Finanzdienstleister, Anwaltskanzleien, Banken, Immobilien, Sicherheitsfirmen, Prepaidkarten-Anbieter und Regierungsstellen. Diese Organisationen wissen, wie wichtig es ist, zertifizierte Mitglieder in ihren Reihen zu haben und kennen den Wert der CAMS-Zertifizierung."

Über die Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists(ACAMS

ACAMS ist Mitglied von Adtalem Global Education (NYSE: ATGE), einem globalen Bildungsanbieter mit Sitz in den USA. ACAMS ist die größte internationale Mitgliedsorganisation, die sich der Förderung der Fachkenntnisse und Kompetenzen von Professionals im Bereich der Geldwäscheprävention (AML) und Finanzkriminalität aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen widmet. ACAMS bietet umfangreiche Ressourcen zur Förderung und Stärkung der Fähigkeiten, die erforderlich sind für hervorragende Arbeitsleistung und berufliche Weiterentwicklung. Die CAMS-Zertifizierung ist die unter Compliance-Spezialisten weltweit am häufigsten anerkannte AML-Zertifizierung. Bitte besuchen Sie acams.org für weitere Informationen. Neben Englisch bietet ACAMS CAMS auch in Arabisch, Indonesisch (Bahasa), Chinesisch, vereinfachtem Chinesisch, Französisch, Deutsch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch und Spanisch an. Weitere Informationen finden Sie unter acams.org

Über Adtalem Global Education

Das Ziel von Adtalem Global Education ist es, Studierende zu befähigen, ihre Ziele zu erreichen, erfolgreich zu werden und inspirierende Beiträge für unsere globale Gemeinschaft zu leisten. Adtalem Global Education Inc. (NYSE: ATGE; Mitglied S&P MidCap 400 Index) ist ein führender globaler Bildungsanbieter und die Mutterorganisation von Adtalem Educacional do Brasil, American University of the Caribbean School of Medicine, Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists, Becker Professional Education, Carrington College, Chamberlain University, DeVry University und der Keller Graduate School of Management, der Ross University School of Medicine und der Ross University School of Veterinary Medicine. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: adtalem.com

