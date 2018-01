Die Rohölpreise sind trotz der weiterhin guten Anlegerstimmung am Ölmarkt am frühen Dienstagmorgen leicht gesunken. Eine neue Debatte zwischen dem Ölkartell Opec und Russland hält derzeit viele Investoren auf Trab.

Die Ölpreise haben am Dienstag knapp unter ihren am Montag erreichten dreijährigen Höchstständen notiert. Am Morgen kostete ein Barrel (je 159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im März 70,01 US-Dollar. Das waren 25 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...