AUCTION DATE: JAN 16, 2018 START DATE: JAN 17, 2018 MATURITY DATE: JAN 24, 2018 NOMINAL AMOUNT: 421.6 BLN FIXED RATE: -0.50 %
ALL MONETARY POLICY COUNTERPARTIES ARE INVITED TO SUBMIT BIDS TO THE RIKSBANK (08-6966970) BY 10.00 AM ON JAN 16 2018, AT THE LATEST. CONFIRMATION OF BIDS TO E-MAIL: RBCERT@riksbank.se
THE LOWEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 1 MLN.
THE HIGHEST ACCEPTED BID VOLUME IS SEK 421.6 BLN.
RESULT OF AUCTION WILL BE PUBLISHED AT 10.15 (CET/CEST)
ON JAN 16, 2018.
COMPLETE TERMS AND CONDITIONS CAN BE RETRIEVED AT WWW.RIKSBANK.SE
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