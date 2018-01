Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Brixen/Wesel (pts009/16.01.2018/09:10) - Die SOVENTIX GmbH, ein international agierender Projektentwickler von Solarkraftwerken, hat im Dezember 2017 ihre Bestandsanlage "Benesolar" an die psaier.energies GmbH veräußert. Die Aufdachanlage mit einer Leistung von 741 Kilowatt Peak (kWp) befindet sich in Benevento, einem italienischen Ort unweit von Neapel. Die Anlage wurde im Juni 2011 in Betrieb genommen und wurde bis zum Verkauf gewinnbringend im SOVENTIX-Portfolio betrieben. Die Erlöse aus dem Anlagenverkauf sollen in die weitere internationale Expansion der SOVENTIX investiert werden. Die Entwicklung und der Bau der Photovoltaikanlage wurden von SOVENTIX durchgeführt. Jährlich produzieren die circa 3.800 kristallinen Solarmodule der Aufdachanlage etwa eine Gigawattstunde Strom. Dies entspricht der Einsparung von etwa 560 Tonnen CO2-Emissionen. Die Installation wurde auf dem Dach einer Lagerhalle vorgenommen. Dabei wurde die Modulfläche in zwei Photovoltaikanlagen mit 674 bzw. 67 kWp aufgeteilt, die gemeinsam das Benesolar-Projekt bilden. Mit einer sonnenreichen Ertragslage von 1.328 kWh/kWp sowie den fixierten Einspeiseerlösen gemäß dem Conto Energia II Tarif des italienischen Staates bietet die Aufdachanlage eine überdurchschnittliche Rendite. "Das Projekt in Benevento verlief sehr erfolgreich. Wir konnten unsere Kompetenzen in die Entwicklung, Planung und den Bau der Anlage voll einbringen und über die letzten Jahre Erträge aus dem Betrieb der Anlage erwirtschaften. Wir freuen uns, dass wir mit psaier.energies einen renommierten Käufer für dieses Projekt gefunden haben", sagt Thorsten Preugschas, CEO der SOVENTIX GmbH. Auch DDr. Ing. Eugen Psaier, CEO der psaier.energies GmbH, lobt die Unterzeichnung des Vertrages: "Mit dem Kauf der Benesolar-Anlage im Zentrum Italiens findet eine weitere Aufwertung des Portfolios in unserem Kernmarkt statt. Dies ist ein wichtiges Puzzleteil bei der Optimierung unseres Anlagenbestands für die Zukunft." Die psaier.energies GmbH ist ein grenzüberschreitend tätiger Dienstleister mit einem umfassenden Angebot entlang der gesamten Wertschöpfungskette der erneuerbaren Energien. Das Leistungsangebot umfasst unter anderem die Strategieberatung, die Vermittlung von Investments, den Bau und Betrieb von Solaranlagen sowie die Verwaltung der Anlagen und der Stromhandel. Das Benesolar-Projekt war die letzte Bestandsanlage der SOVENTIX GmbH in Italien, nachdem schon neun weitere Anlagen aus einem Bestandsportfolio in den vergangenen Jahren erfolgreich veräußert werden konnten. SOVENTIX legt den strategischen Fokus bei der Projektentwicklung und -realisierung verstärkt auf die internationale Diversifikation. Aktuell werden insbesondere Projekte in Südafrika, der Dominikanischen Republik und Chile vorangetrieben. In diesen Märkten bieten sich unabhängig von einer staatlichen Förderung optimale Voraussetzungen für den Ausbau von Solarenergie. Über SOVENTIX GmbH SOVENTIX ist ein führender international agierender Projektentwickler in der Solarbranche. Das Kerngeschäft umfasst die baureife Entwicklung, schlüsselfertige Realisierung und Finanzierung von renditestarken Solarparks und Hybridanlagen für institutionelle Investoren und Unternehmen. Daneben betreibt SOVENTIX ein Portfolio an ertragsstarken Solarparks mit stabilen Cashflows. Der Projektentwickler verfügt über eine Projektpipeline von mehr als einem Gigawatt in verschiedenen Phasen der Entwicklung auf vier Kontinenten. Die Aktivitäten der acht Standorte der SOVENTIX-Gruppe in Südafrika, Nigeria, Kanada, Chile, Großbritannien, USA und der Dominikanischen Republik werden vom Hauptsitz in Wesel koordiniert und gesteuert. Erfahren Sie mehr über SOVENTIX auf: http://www.soventix.com Über psaier.energies GmbH psaier.energies ist ein Full Service Provider entlang der gesamten Wertschöpfungskette des erneuerbaren Energiemarktes mit über 15 Jahre Erfahrung. Das Unternehmen deckt den gesamten Prozess von der Investment-Idee bis zur technischen und kaufmännischen Betriebsführung und Vermarktung der Energie vollumfänglich ab. Die Dienstleistungen umfassen maßgeschneiderte Investment- und Finanzierungs-lösungen, nachhaltige Strategie- und Normberatung für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz, Engineering und Technische Betriebsführung, Servicepaket mit kaufmännischer Betriebsführung und IT-Services sowie die intelligente Vermarktung von Energieprodukten mit hoher Rentabilität. Pressekontakt: SOVENTIX GmbH Am Schornacker 121 46485 Wesel Deutschland Jan Hutterer Tel.: +49 172 3462831 E-Mail: presse@soventix.com (Ende) Aussender: Soventix GmbH Ansprechpartner: Jan Hutterer Tel.: +49 172 3462831 E-Mail: info@soventix.de Website: www.soventix.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180116009

