Die US-Investmentbank Merrill Lynch hat die Einstufung für Eon auf "Buy" belassen. Die Papiere der Essener seien einer der Favoriten in der Versorgerbranche, schrieb Analyst Peter Bisztyga in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz höheren Wachstumspotenzials wiesen sie einen deutlichen Bewertungsabschlag zu den negativ eingeschätzten Innogy-Papieren auf. Mit der schwachen Situation des Ökostromerzeugers hätten Eon nichts gemein, so der Experte./ag/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN: DE000ENAG999