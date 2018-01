NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eli Lilly von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 98 auf 95 US-Dollar gesenkt. Risiken für den Kurs gingen vom Diabetes-Geschäft aus, schrieb Analyst Jami Rubin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe die Schätzungen für das als Injektionslösung anzuwendende Medikament Trulicity gegen Diabetes gesenkt. Dessen Absatz dürfte unter der Konkurrenz der Medikamente Victoza und Semaglutid von Novo Nordisk leiden. Sollte Semaglutid auch als orale Einnahme verabreicht Wirkung zeigen, dürfte sich der Druck auf Trulicity von Eli Lilly spürbar erhöhen./bek/mis

Datum der Analyse: 16.01.2018

ISIN US5324571083

AXC0071 2018-01-16/09:49