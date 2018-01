Nordex (WKN: A0D655) hat gewiss kein einfaches Jahr hinter sich. Zur Erinnerung: Erst neulich haben wir uns angeschaut, weshalb die Nordex-Aktie allein in 2017 um 57 % eingebrochen ist.



Doch heute ergriff ein neuer Hoffnungsschimmer die Nordex-Aktie. Ein heller Streif am Firmament. Ein erlösender Augenblick nach dem schwachen Börsenjahr?! Denn immerhin konnte die Nordex-Aktie heute (15.01.2018), sprich allein an einem Tag, um mehr als 8 % ansteigen.



Gewiss ein Anlass, um diesen Auslöser mal ein wenig unter die Lupe zu nehmen.

Gestiegene Auftragslage entfacht Euphorie

Der Grund für den Anstieg dürften wohl die hohen Auftragseingänge der letzten Wochen sein. Wie Der Aktionär berichtete, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...