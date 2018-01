BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 15-Jan-18 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 15/01/2018 IE00B88D2999 16005 GBP 4023330.056 251.3795724 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 15/01/2018 IE00B7VB3908 360496 GBP 5014507.403 13.91002231 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 15/01/2018 IE00B7SD4R47 90872 EUR 21627924.83 238.0042789 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 15/01/2018 IE00B8JF9153 836419 EUR 5652433.785 6.7578974 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 15/01/2018 IE00B878KX55 30375 EUR 8796926.416 289.6107462 Daily ETP



Boost ShortDAX 15/01/2018 IE00B8GKPP93 1104559 EUR 6561418.013 5.9403056 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/01/2018 IE00B7Y34M31 191038 USD 129583165.1 678.3109384 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 12/01/2018 IE00B8K7KM88 3987472 USD 22923913.53 5.7489842 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/01/2018 IE00B8W5C578 10957 USD 13015951.95 1187.912015 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 12/01/2018 IE00B8VZVH32 6457097 USD 17223671.51 2.6674017 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/01/2018 IE00B7ZQC614 103879727 USD 133502599.7 1.2851651 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 12/01/2018 IE00B7SX5Y86 1084293 USD 38710603.97 35.7012394 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 12/01/2018 IE00B8HGT870 653787 USD 16873203.8 25.8084113 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 12/01/2018 IE00B6X4BP29 48475 USD 4668959.973 96.3168638 Daily ETP



Boost Copper 3x 12/01/2018 IE00B8JVMZ80 86513 USD 2301253.759 26.600092 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 12/01/2018 IE00B8KD3F05 55997 USD 2919849.034 52.1429547 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/01/2018 IE00B8VC8061 264829873 USD 60644266.56 0.2289933 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/01/2018 IE00B76BRD76 153799 USD 4851061.232 31.5415655 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 12/01/2018 IE00B7XD2195 5424197 USD 19397102.05 3.576032 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 12/01/2018 IE00B8JG1787 14715 USD 1392303.885 94.618001 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/01/2018 IE00B94QKF15 56180 GBP 2069479.219 36.83658275 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 15/01/2018 IE00B94QKG22 37367 GBP 2351705.374 62.93535404 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 15/01/2018 IE00B94QKC83 2627 GBP 457097.3495 173.9997524 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 15/01/2018 IE00BBGBF313 502695 GBP 25597576.38 50.92069025 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 15/01/2018 IE00B94QKJ52 8686 GBP 2041522.941 235.0360282 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 15/01/2018 IE00BBGBF420 51500 JPY 238674970.8 4634.465453 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 15/01/2018 IE00BBGBF537 8140 JPY 183928508.5 22595.63986 Daily ETP



Boost Palladium 12/01/2018 IE00B94QLR02 12585 USD 543740.4876 43.205442 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 12/01/2018 IE00B94QLN63 7471 USD 1306119.788 174.8252962 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 12/01/2018 IE00B94QL251 4863 USD 614328.448 126.3270508 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 12/01/2018 IE00B94QKX96 55951 USD 221415.7651 3.9573156 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 12/01/2018 IE00B94QKT50 5200 USD 338686.869 65.1320902 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 12/01/2018 IE00B94QKW89 7394 USD 618510.14 83.6502759 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 12/01/2018 IE00B94QKS44 5957 USD 534046.7686 89.6502885 Daily ETP



Boost Silver 2x 12/01/2018 IE00B94QL921 3015 USD 179055.2243 59.3881341 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 12/01/2018 IE00B94QL699 14638 USD 670100.4397 45.7781418 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/01/2018 IE00B873CW36 4187195 EUR 34119990.31 8.1486509 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 15/01/2018 IE00B8NB3063 319779 EUR 34342618.12 107.3948512 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKT09149 8780 EUR 1111403.042 126.58349 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKS8QM96 289001 EUR 14732758.55 50.9782269 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKT09255 3100 EUR 396777.2609 127.9926648 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKS8QN04 1427259 EUR 82951886.17 58.1197149 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKT09479 821 GBP 113689.7407 138.4771506 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 15/01/2018 IE00BKS8QQ35 160404 GBP 8138859.573 50.73975445 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/01/2018 IE00BKT09032 2500 USD 254664.605 101.865842 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 12/01/2018 IE00BKS8QT65 132211 USD 10873975.29 82.2471299 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/01/2018 IE00BLS09N40 451636 EUR 20346988.05 45.0517409 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 15/01/2018 IE00BLS09P63 196820 EUR 2715975.53 13.7992863 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/01/2018 IE00BLNMQS92 37769 EUR 3245800.858 85.938226 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/01/2018 IE00BLNMQT00 95432 EUR 4776634.63 50.0527562 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 12/01/2018 IE00BVFZGC04 140808 USD 2806708.883 19.9328794 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 12/01/2018 IE00BVFZGF35 15577 USD 1275367.087 81.8750136 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/01/2018 IE00BVFZGG42 11385 USD 473266.8983 41.5693367 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 12/01/2018 IE00BVFZGH58 14060 USD 628754.9313 44.7194119 Short Daily ETP



Boost Brent 15/01/2018 IE00BVFZGD11 362613 USD 8347887.383 23.0214785 Oil ETC



Boost Gold 12/01/2018 IE00BVFZGK87 110868 USD 3018820.47 27.2289612 ETC



Boost Natural Gas 12/01/2018 IE00BVFZGL94 18751 USD 411436.754 21.9421233 ETC



Boost BTP 10Y 5x 15/01/2018 IE00BYNXNS22 180650 EUR 8228638.427 45.5501712 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 15/01/2018 IE00BYNXPH56 76676 EUR 3961261.804 51.6623429 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 12/01/2018 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1624962.773 84.3961137 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 15/01/2018 IE00BYNXPK85 7068 EUR 449220.946 63.5570099 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 15/01/2018 IE00BYNXPM00 23282 EUR 2449542.604 105.2118634 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/01/2018 IE00BYTYHS72 82880 USD 4834577.866 58.3322619 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 15/01/2018 IE00BYTYHR65 416057 USD 4959379.844 11.9199529 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/01/2018 IE00BYTYHN28 29028 USD 8717325.666 300.3074847 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 12/01/2018 IE00BYTYHM11 11000 USD 217517.5552 19.7743232 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 12/01/2018 IE00BYTYHQ58 44501420 USD 5570727.807 0.1251809 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 15/01/2018 IE00BYMB4Q22 77440 EUR 12636107.66 163.1728778 ETP



Boost Bund 30Y 3x 15/01/2018 IE00BF4TW453 2940 EUR 327022.055 111.2319915 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 1x 15/01/2018 IE00BF4TW560 2580 EUR 25973192.22 10067.12877 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 30Y 3x 12/01/2018 IE00BF4TW784 3500 EUR 372414.9741 106.4042783 Short Daily ETP



