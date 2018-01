OAK BROOK (Illinois, USA), 16. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Heute gibt McDonald's (NYSE: MCD) seine Ziele bekannt, die dazu beitragen sollen, die Verpackungen zu verbessern und den Abfall erheblich zu reduzieren, um einen positiven Beitrag in den Städten und Gemeinden zu leisten, in denen das Unternehmen auf der ganzen Welt seine Restaurants betreibt.

Bis zum Jahr 2025 sollen alle Verpackungen für die Restaurantgäste von McDonald's aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen stammen, vorzugsweise aus Quellen mit einer FSC-Zertifizierung (Forest Stewardship Council, ein System zur Zertifizierung nachhaltiger Forstwirtschaft). Ebenfalls bis 2025 hat sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, die Verpackungen für seine Restaurantgäste flächendeckend in allen McDonald's-Restaurants zu recyceln. McDonald's ist bewusst, dass die Infrastruktur für Recycling, die Vorschriften mit Bezug darauf und das Verbraucherverhalten sich von Stadt zu Stadt und von Land zu Land auf der ganzen Welt unterscheiden. Das Unternehmen möchte jedoch Teil der Lösung sein und dabei helfen, die großen Veränderungen in diesem Bereich zu beeinflussen.

Dies geht über das bestehende Ziel von McDonald's hinaus, dass bis zum Jahr 2020 100 Prozent der faserbasierten Verpackungen aus recycelten oder zertifizierten Quellen stammen, in denen keine Entwaldung betrieben wird.

"Als das größte Restaurantunternehmen der Welt tragen wir Verantwortung dafür, unsere Größe sinnvoll einzusetzen, um Veränderungen einzuführen, die einen bedeutsamen Einfluss auf der ganzen Welt haben", sagte Francesca DeBiase, die bei McDonald's für die Lieferkette und Nachhaltigkeit verantwortlich ist. "Unsere Kunden haben uns mitgeteilt, dass der Verpackungsmüll das wichtigste Thema mit Bezug auf den Umweltschutz ist, das wir angehen sollten. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, Veränderungen einzuführen, die sich unsere Kunden von uns wünschen, und weniger Verpackungsmaterial zu verwenden. Dieses muss zudem verantwortungsvoll hergestellt und eingekauft werden und so gestaltet sein, dass es nach dem Gebrauch entsprechend entsorgt werden kann. Wir arbeiten in und auch über unsere Restaurants hinaus daran, die Recyclingrate zu erhöhen und dazu beizutragen, dass unsere Städte und Gemeinden sauberer werden."

Um diese Ziele zu erreichen, wird McDonald's mit führenden Branchenexperten, lokalen Regierungen und Gemeindeverwaltungen und Umweltschutzorganisationen zusammenarbeiten, um seine Verpackungs- und Recyclingverfahren zu verbessern. Zusammen werden sie daran arbeiten, intelligentere Verpackungskonzepte voranzutreiben, neue Recyclingprogramme einzuführen, neue Messprogramme aufzubauen und sowohl die Restaurantangestellten als auch die Kunden diesbezüglich weiterzubilden.

Tom Murray, Vice President von EDF+Business des Environmental Defense Fund, einer weltweiten Umweltorganisation, sagte: "Vor fast 30 Jahren haben sich McDonald's und der EDF zusammengetan, um den Problembereich ,Feststoffabfall' anzugehen und Innovationen beim Verpackungsmaterial anzugehen. Gleichzeitig haben wir Pionierarbeit mit Bezug auf ein neues Partnerschaftsmodell für Unternehmen und gemeinnützige Organisationen geleistet. Heute setzt McDonald's seine Bestrebungen fort, die Messlatte für Nachhaltigkeit noch höher zu hängen, indem das Unternehmen sich ehrgeizige Ziele setzt und mit Partnern entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammenarbeitet, um die größtmögliche Wirkung zu erzielen."

"Die globale Bevorzugung von durch den FSC zertifizierten Materialien zeigt das weitreichende Engagement von McDonald's, Verpackungen zu verwenden, von denen die Menschen und Wälder auf der ganzen Welt profitieren", sagte Kim Carstensen, Generaldirektor des Forest Stewardship Council. "Die Partnerschaft von McDonald's und dem FSC - der weltweit vertrauenswürdigsten Zertifizierung für Wälder und Forstprodukte stellt eine einzigartig effektive Möglichkeit für McDonald's dar, um Kunden über einfache Möglichkeiten zu informieren, mit denen Wälder geschützt werden können", fügte er hinzu.

Sheila Bonini, Senior Vice President für das Engagement des Privatsektors beim World Wildlife Fund sagte darüber hinaus: "Ein intelligenteres Abfallmanagement beginnt mit einer verbesserten Beschaffung, einer erhöhten Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette und einer besseren Kommunikation mit den Kunden. Die heutige Ankündigung zeigt, das McDonald's eine starke Führungsposition mit Bezug auf die Entwicklung von Verpackungs- und Recyclinglösungen einnimmt - und das in einem Maßstab, der die Lebensdauer unserer natürlichen Ressourcen verlängern kann und die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, zu nachhaltigen Verfahrensweisen vorantreibt."

McDonald's hat zum ersten Mal vor knapp 25 Jahren einen Schwerpunkt auf nachhaltige Verpackungen gelegt, als das Unternehmen die wegweisende Partnerschaft mit dem EDF einging. Dank dieser Initiative konnten in den ersten 10 Jahren nach Beginn der Partnerschaft mehr als 130.000 Tonnen Verpackungsmaterial eingespart, 1 Million Tonnen Wellpappenkartons recycelt und der angefallene Abfall um 30 Prozent verringert werden. Im Jahr 2014 wurde das Unternehmen Mitglied im ,Global Forest & Trade Network'-Programm des WWF und legte Ziele zur Beschaffung von Faserstoffen fest, darunter auch die Bevorzugung der FSC-Zertifizierung für Verpackungen aus Holzfasern.

Zurzeit stammen 50 Prozent der Verpackungen für die Kunden von McDonald's aus erneuerbaren, recycelten oder zertifizierten Quellen. 64 Prozent der faserbasierten Verpackungen kommen aus zertifizierten oder recycelten Quellen. Zusätzlich recyceln ungefähr 10 Prozent der McDonald's-Restaurants weltweit die Verpackungen für die Kunden.

"Wir freuen uns darauf, mehr zu tun und die Messlatte mit Bezug auf was es heißt, ein verantwortungsvolles Unternehmen zu sein, das sich für die Menschen und den Planeten engagiert, kontinuierlich höher zu hängen ", sagte Frau DeBiase.

