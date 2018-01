Frankfurt - Bereits gestern haben wir von einem lust- und impulslosen Handelsgeschehen am deutschen Aktienmarkt berichtet, so die Analysten der Helaba. In Folge des gestrigen US-Feiertages hätten sich die beschriebenen "Rahmenbedingungen" nochmals verstärkt. Insofern sei der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) auch nicht in der Lage gewesen, sich in der Pluszone zu halten.

Den vollständigen Artikel lesen ...