DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GAS NATURAL CM 11/19 MTN XA9E XS0627188468 17.01.2018 HZE/EOT
GAS NAT.FE.FI. 13/22 MTN 2G4A XS0914400246 17.01.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
GAS NATURAL CM 11/19 MTN XA9E XS0627188468 17.01.2018 HZE/EOT
GAS NAT.FE.FI. 13/22 MTN 2G4A XS0914400246 17.01.2018 HZE/EOT