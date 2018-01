FRANKFURT (Dow Jones)--Das vor dem Börsengang stehende Medizintechnikunternehmen Siemens Healthineers will eine Dividendenpolitik verfolgen, die der des Mutterkonzerns entspricht. "Wir geben zukünftigen Aktionären schon vor dem Börsengang ein klares Signal einer hohen Dividende relativ zum Konzernergebnis", sagt Finanzvorstand Jochen Schmitz der Börsen-Zeitung vor dem Kapitalmarkttag in London.

Die Ausschüttungsquote werde der von Siemens vergleichbar sein. Der Technologiekonzern hat den Aktionären in den vergangenen Jahren meist rund die Hälfte des Gewinns überwiesen. Siemens Healthineers gehe mit einer überschaubaren Verschuldung an die Börse. Daher werde das Unternehmen seine Wachstumsziele gut finanzieren können.

Das Unternehmen will sich kurzfristig nicht durch große Übernahmen profilieren. Zunächst werde Healthineers seine eigenen Stärken ausbauen, sagte Vorstandschef Bernd Montag dem Handelsblatt in einem Interview: "Wir wollen nicht als Abenteurer angesehen werden, die erst mal eine Riesenakquisition tätigen", sagte er auf die Frage, ob das Biotech-Unternehmen Qiagen ein Übernahmeziel sein könnte. Die Molekulardiagnostik bezeichnete er jedoch als "interessantes Wachstumsfeld", das man sich genau ansehen werde.

Siemens Healthineers setze sich zunächst das Ziel "mittelfristig schneller als der Markt zu wachsen", wie Finanzchef Schmitz der Börsen-Zeitung sagte. In der Bildgebung (3 Prozent Marktwachstum) und in Advanced Therapies (4 Prozent) habe man dies schon gezeigt. "Bei der Labordiagnostik ist dies bisher nicht der Fall", räumte Schmitz ein. Hier wird das Marktwachstum auf 5 Prozent geschätzt.

Siemens Healthineers habe mit der Laborplattform Atellica aber ein sehr wettbewerbsfähiges Produkt im Markt, sagt der Finanzvorstand. Künftige Aktionäre profitierten davon, dass Healthineers die dazu nötigen Investments größtenteils schon getätigt habe. Die Rückmeldungen der Kunden seien "sehr, sehr gut", sagte Vorstandschef Montag dem Handelsblatt. "Atellica wird uns weit nach vorne bringen."

Im schwächelnden Ultraschallgeschäft gibt es nach den Worten von Finanzchef Schmitz einen soliden Expansionsplan: Wichtige Produkteinführungen zum Jahresende sollen das Geschäft "deutlich nach vorn bringen".

Schmitz will auch die Profitabilität der einzelnen Sparten steigern: In den Sparten Bildgebung und Advanced Therapies, zu denen die Präzisionsmedizin gehört, seien die neuen Margenziele nicht weit von den aktuellen Werten entfernt. Dort solle das Umsatzwachstum die angepeilte Gewinnsteigerung bringen. In der Labordiagnostik liege das neue Margenziel allerdings deutlich über dem aktuellen Niveau.

