Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für PSA in einem weltweiten Branchenausblick auf 2018 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 20,30 Euro belassen. Im günstigsten Fall könne die Aktie bis auf 37 Euro steigen und im ungünstigsten bis auf 7 Euro fallen, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Deshalb fühle er sich mit einem Engagement in diesem Titel auch nicht wohl. Ein Verkauf der Beteiligung am Zulieferer Faurecia könne Aktienrückkäufe zur Folge haben. Andererseits könnten die Beteiligungen Opel und Vauxhall arge Probleme bereiten./bek/mis Datum der Analyse: 15.01.2018

ISIN: FR0000121501