Die Preise in Deutschland steigen wieder. Vor allem Nahrungsmittel und Energie wurden im vergangenen Jahr teurer. Legt die Inflation 2018 weiter zu? Das sollten Sie wissen.

Das Leben in Deutschland ist wieder teurer geworden. Am Dienstag hat das Statistische Bundesamt Details zur Entwicklung der Inflation im Jahr 2017 veröffentlicht. So rasch, wie es Währungshüter gerne hätten, steigen die Preise aber nicht.

Wie hat sich die Teuerungsrate in den vergangenen Monaten entwickelt?

Nach vorläufigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes trieben gestiegene Energie- und Nahrungsmittelpreise die Inflation in Deutschland 2017 auf den höchsten Stand seit fünf Jahren: Die Verbraucherpreise legten im Jahresschnitt um 1,8 Prozent zu. Einen stärkeren Zuwachs hatte es zuletzt 2012 mit 2,0 Prozent gegeben.

Für 2016 hatte die Wiesbadener Behörde eine Teuerungsrate von 0,5 Prozent berechnet. Auch höhere Mieten trugen zu dem Anstieg im vergangenen Jahr bei. Im Euroraum stiegen die Verbraucherpreise zum Jahresende wieder etwas langsamer: Im Dezember lag die Inflation nach Angaben von Eurostat um 1,4 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Warum steigt die Inflation angesichts der EZB-Geldflut nicht rascher?

Das liegt nach Einschätzung von Ökonomen vor allem an den relativ geringen Lohnzuwächsen. Zwar dürften wegen des Konjunkturbooms die Abschlüsse in diesem Jahr in Deutschland höher ausfallen als zuletzt. So fordern beispielsweise die IG Metall und die IG BAU in der aktuellen Tarifrunde jeweils sechs Prozent mehr Geld. In anderen Euroländern ist die Position der Gewerkschaften angesichts immer noch hoher Arbeitslosigkeit dagegen ungleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...