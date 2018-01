Das »Totally Integrated Automation Portal« (TIA Portal) ist die Engineering Software von Siemens zur Parametrierung und Programmierung von Steuerungen der Baureihen S7-300 und S7-400 (ab Oktober 2007) und den Baureihen S7-1200 und S7-1500.

Des Weiteren sind Simulations-Tools, Diagnose- und Energiemanagementfunktionen integriert und man setzt auf eine durchgängige Datenbasis sowie ein einheitliches Bedienkonzept.

Projektierung der Hardware

In dem Editor »Geräte?&?Netze« wird im TIA Portal die gesamte Hardware projektiert. Die verschiedenen Aufgaben, wie das Konfigurieren von Geräten sowie deren Vernetzung untereinander, sind in verschiedene Karteikarten des Editors Geräte?&?Netze unterteilt. Die drei Ansichten (Karteikarten) sind:

Gerätesicht,

Netzsicht und

Topologiesicht.

In der Gerätesicht wird die Hardwarekonfiguration der einzelnen SPS-Geräte vorgenommen. In der Topologie- und Netzsicht ist die Vernetzungsstruktur der gesamten Anlage sowohl in einer Übersicht als auch im Detail, dargestellt.

Anlegen eines Projekts

Zuerst wird ein Projekt erzeugt. In ...

