LANDSBERG (dpa-AFX) - Der Großküchenausrüster Rational hat im abgelaufenen Jahr vor allem von florierenden Geschäften in Amerika profitiert. Der Umsatz sei 2017 daher nach vorläufigen Berechnungen im Vergleich zum Vorjahr um 14,5 Prozent auf 702 Millionen Euro gestiegen, teilte die im SDax notierte Gesellschaft am Dienstag in Landsberg mit. Damit ist Rational stärker gewachsen als vom Unternehmen selbst und Analysten erwartet.

Rational hatte zuletzt ein Umsatzplus von 13 Prozent in Aussicht gestellt. Die von Bloomberg befragten Analysten hatten im Schnitt Erlöse von 693 Millionen Euro erwartet. Vor Zinsen und Steuern verdiente Rational den Angaben zufolge rund 188 Millionen Euro Millionen Euro, nach 167 Millionen ein Jahr zuvor.

Die Eckdaten verhalfen den Aktien von Rational auf den höchsten Stand seit Mitte Dezember. Mit einem Kurssprung von 3,73 Prozent auf 556,00 Euro nahmen sie im frühen Handel die Spitze unter den Kleinwerten im SDax ein. Die Rational-Aktie hatte in den vergangenen Monaten rund zehn Prozent an Wert verloren, nachdem sie Anfang Oktober auf ein Rekordhoch bei knapp 600 Euro gestiegen war.

Seine vollständige Bilanz für das Jahr 2017 will Rational am 15. März 2018 veröffentlichen. Dann will das Unternehmen auch einen Ausblick geben sowie einen Dividendenvorschlag machen./mne/nas/jha/

