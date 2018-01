San Francisco - Der Gospelsänger Edwin Hawkins ist am Montag im Alter von 74 Jahren gestorben. Dies teilte sein Pressesprecher Bill Carpenter auf der Facebook-Seite des Musikers mit. Der Sänger sei an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt gewesen.

Hawkins wurde mit dem Gospel-Song "Oh Happy Day" im Jahr 1969 bekannt. Das Stück landete auf Platz 1 der Charts in Deutschland und in der Schweiz. ...

