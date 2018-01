Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag auf breiter Front etwas fester. Die Mehrheit der Titel sucht nach der lauen Entwicklung der vergangenen Tage also die Richtung nach oben. Der Gesamtmarkt steht allerdings wegen der Abgaben in Roche und der zur Schwäche neigenden Grossbanken kaum verändert. Impulse aus den USA gibt es am Berichtstag keine, da dort die Börsen wegen eines Feiertages am Montag geschlossen blieben. In Asien legte der Grossteil der Aktien am Dienstag allerdings zu.

Nach der Seitwärtstendenz der vergangenen Woche und dem verhaltenen Auftakt in die neue befinde sich der SMI weiterhin auf Richtungssuche, hiess es in Marktkreisen. Auf Unterstützung von den Unternehmensresultaten muss man sich hierzulande zudem noch etwas gedulden, erst vereinzelt treffen bislang vor allem Umsatzangaben zum vergangenen Jahr ein. Etwas Unterstützung erhalten die Schweizer Aktien vom starken Euro, welcher sich gegenüber dem Franken mittlerweile über 1,18 CHF etabliert hat.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr nach knapp negativem Start 0,02% höher bei 9'538,89 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt 0,13% auf 1'561,19 Punkte zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,05% auf 10'953,51 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 22 im Plus, 7 im Minus und Vifor Pharma unverändert.

Den grössten Einfluss üben derzeit also Roche aus, welche um 1,5% zurückfallen. Der Titel ...

