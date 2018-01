Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Dienstag im frühen Handel etwas fester. Bereits in den ersten Handelsminuten war zu erkennen, dass höhere Kurse gleich von Verkäufern genutzt werden, um Gewinne mitzunehmen. So notierte der DAX im Tageshoch bereits bei 13.292 Punkten, um dann die Gewinne nahezu wieder abzugeben. Steigende Rohstoffpreise wie auch der Euro über 1,22 Dollar belasten das Sentiment für europäische Aktien. In diesem Spannungsfeld legt der DAX 0,3 Prozent auf 13.232 Punkten zu, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent höher bei 3.618 Zählern. Für die Kursfindung wird bei Einzelunternehmen die Berichtssaison immer wichtiger, denn diese nimmt langsam an Fahrt auf. Am Morgen haben aus Deutschland Hugo Boss sowie Rational ihre Geschäftszahlen vorgelegt.

Die Preise für Rohstoffe befinden sich, auch auf Grund der anhaltenden Dollar-Schwäche, bereits seit Längerem im Steigen. Am Morgen notiert das Barrel Erdöl der Sorte Brent mit Preisen knapp unter 70 Dollar nahe dem Dreijahreshoch - auch der Euro wird auf Dreijahreshoch gehandelt. Zum Wochenstart notierte der Zinkpreis auf einem Zehneinhalbjahreshoch. Auch der Goldpreis klettert kontinuierlich und scheint das Hoch aus dem vergangenen September bei 1.357 US-Dollar fest im Blick zu haben. Am Dienstag notiert er zunächst kaum verändert bei 1.338 Dollar.

Fiat Chrysler von Absage an Jeep-Verkauf und Aufspaltung belastet

Mit anhaltendem Abgabedruck auf Fiat Chrysler rechnen Händler am Dienstag. "Eine so kategorische Ablehnung, über eine Aufspaltung des Unternehmens nachzudenken, könnte schon einige enttäuschen", sagt ein Händler. Vor allem ein Verkauf von Jeep wurde als wahrscheinlich gesehen. Bei Fiat sagte CEO Sergio Marchionne am Vorabend, weder ein Jeep-Verkauf noch eine Aufspaltung von Fiat stehe auf der Agenda. Die Kehrtwende lässt die Zukunft von Fiat Chrysler im Unklaren. Seit es die Aufspaltungsfantasie bei Fiat gibt, legte die Aktie um 90 Prozent zu. Die Aktie verliert nun gegen den Trend 1,3 Prozent, der Automobilsektor notiert 0,2 Prozent im Plus.

Der Chemiekonzern Covestro profitiert sowohl 2017 als auch darüber hinaus von der vor Weihnachten verabschiedeten Steuerreform in den USA. Für das abgelaufene Jahr erwartet das Unternehmen beim Konzernergebnis einen nicht zahlungswirksamen Sonderertrag von 85 Millionen Euro. Die Aktie notiert knapp im Minus.

Rational verdient gut und denkt an seine Angestellten

Rational legte überzeugende Geschäftszahlen vor. Der Umsatz soll ersten Berechnungen zufolge 2017 um 14,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen, die EBIT-Marge dagegen leicht auf 26,7 Prozent gefallen sein. Mit einer Einmalzahlung in Höhe von 500 Euro bedankt sich das Unternehmen bei seinen Mitarbeitern. Auch die Aktionäre können sich freuen, die Aktie gewinnt 2,7 Prozent.

Der Modekonzern Hugo Boss (plus 1,8 Prozent) hat 2017 seine Jahresziele erreicht. Der Umsatz stieg um 1 Prozent auf 2,73 Milliarden Euro. Allerdings drückten Investitionen in die Repositionierung der Marken BOSS und HUGO sowie in die digitale Transformation des Geschäftsmodells - zudem belasteten negative Währungseffekte den operativen Gewinn und glichen das Umsatzwachstum aus.

Die Klagewelle bei der Deutschen Bank reißt nicht ab, aktuell wird sie mit neuen Zinsmanipulationsvorwürfen konfrontiert. Ein Pensionsfonds aus dem US-Bundesstaat Colorado hat das Frankfurter Geldhaus sowie die sechs größten Banken Kanadas und zwei weitere internationale Institute in New York wegen der mutmaßlichen Manipulation eines kanadischen Referenzzinssatzes verklagt. Die Aktie stellt mit einem Minus von 1 Prozent das Schlusslicht im DAX.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.617,61 0,16 5,80 3,24 Stoxx-50 3.240,08 0,13 4,23 1,96 DAX 13.232,90 0,25 32,39 2,44 MDAX 26.900,03 0,36 97,28 2,67 TecDAX 2.647,61 -0,21 -5,67 4,69 SDAX 12.334,70 0,06 7,82 3,77 FTSE 7.768,33 -0,01 -0,81 n.def. CAC 5.514,29 0,08 4,61 3,80 Bund-Future 160,66% 0,21 -0,69 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:17 Uhr Mo, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,2232 -0,03% 1,2235 1,2273 +1,8% EUR/JPY 135,36 -0,06% 135,44 135,65 +0,1% EUR/CHF 1,1797 -0,04% 1,1801 1,1816 +0,7% EUR/GBP 0,8879 +0,04% 0,8875 1,1252 -0,1% USD/JPY 110,66 -0,07% 110,73 110,55 -1,8% GBP/USD 1,3778 -0,03% 1,3782 1,3807 +2,0% Bitcoin BTC/USD 12.282,55 -11,11% 13.152,39 14.025,00 -14,49 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 64,36 64,81 +0,1% 0,06 +6,5% Brent/ICE 69,86 70,26 -0,6% -0,40 +4,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.337,44 1.340,16 -0,2% -2,72 +2,7% Silber (Spot) 17,16 17,36 -1,2% -0,20 +1,3% Platin (Spot) 992,00 997,00 -0,5% -5,00 +6,7% Kupfer-Future 3,21 3,25 +0,2% +0,01 -2,4% ===

