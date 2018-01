FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einem Rutsch um bis zu 7 Prozent in sechs Verlusttagen haben SAP-Aktien am Dienstag zur Erholung angesetzt: Die Papiere der Walldorfer gewannen am Vormittag als zweitbester Dax-Wert 1,28 Prozent.

Börsenbriefautor Hans Bernecker sieht vor allem die jüngste Euro-Rally bis auf ein Dreijahreshoch von fast 1,23 US-Dollar als Problem. Wegen des hohen Umsatzanteils in den USA werde diese das erste Quartal belasten. "Nachhaltig resultiert daraus für SAP aber keine Gefahr, wie die Historie sicher belegt", so der Experte. Am Dienstag kam die Gemeinschaftswährung etwas zurück auf 1,2230 Dollar./ag/jha/

