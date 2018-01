Die Commerzbank hat die Einstufung für Nordex auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Die Aktie habe sich dank des starken Auftragseingangs des Windkraftanlagen-Herstellers in den vergangenen zwei Monaten um rund 50 Prozent erholt, schrieb Analyst Sebastian Growe in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Kernfrage bleibe aber, wie sich der Auftragsbestand auf den Umsatz 2018 und 2019 verteile. Zudem sei unklar, wie profitabel die jüngsten Bestellungen umgesetzt werden können./edh/mis Datum der Analyse: 16.01.2018

